Любимцы мертвецов. В пустыне Атакама древние цивилизации хоронили усопших с попугаями

Главная особенность этих птиц заключается в том, что они были мумифицированы в необычном положении, одни - с открытыми ртами, другие — с распростертыми крыльями.

При изучении древних цивилизаций, захоронения высокопоставленных лиц — отличное место, чтобы получить представление о том, что считалось для них ценным, когда они были живы, пишет IFLS.

От алкоголя до украшений и даже домашних животных — все это хоронили рядом с некогда богатым человеком. Среди мумифицированных животных древних египтян изобиловали кошки, ибисы и собаки, но вот в других частях планеты, излюбленными спутниками мертвых были попугаи.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые приложили немало усилий, чтобы получить останки мумифицированных попугаев и аров, существовавших в Пустыне Атакама (север Чили) между 1100 и 1450 годами н. э.

Эти птицы не были родом из этого региона, но их мумифицированные останки обнаружили в древних захоронениях, что свидетельствует о впечатляющих расстояниях, которые древние цивилизации были готовы пересечь в погоне за пернатыми друзьями.

[ + – ] Птицы считались ценными, но относились к ним не очень хорошо. Фото: Calogero Santoro, Universidad de Tarapacá and José Capriles, Penn State

"В захоронениях мы часто встречаем тропические перья. Для людей того времени они были очень важным символам богатства. Кроме того, в начале 1900-х годов чилийский археолог-любитель прислал Американскому музею естественной истории в Нью-Йорке полную гробницу и подношения, включая мумифицированного амазона из того же места", — рассказал Хосе М. Каприлес, доцент антропологии Пенсильванского университета.

Несмотря на то, что пустыня Атакама — самая сухая пустыня в мире, археологические записи свидетельствуют о наличии множества перьев в местах захоронений, расположенных в этом регионе. Причем некоторые из них были защищены и сохранены внутри коробок, что демонстрирует их ценность для древних цивилизаций.

Чтобы провести свой анализ, команда исследовала музейные коллекции, изучая останки птиц, которые были найдены в период с 1000 по 1460 годов н. э.

[ + – ] Красный ара из боливийская Амазонии. Фото: Carlos Capriles Farfán

Изучая 27 полных и частичных останков красных аров и амазонов из пяти мест в Атакаме, они использовали зооархеологический анализ, изотопную реконструкцию рациона питания, радиоуглеродное датирование и анализ древней ДНК, чтобы установить, какие виды птиц и в каком количестве совершили 483-километровое путешествие от Амазонки.

Состояние этих животных, даже спустя столько столетий, свидетельствует о том, что забота о животных не входило в список приоритетов жителей Атакамы, так как они, по всей видимости, при жизни регулярно выщипывали их перья. Кроме того, положение мумифицированных птиц было необычным: некоторые сохранились с открытыми ртами и высунутыми языками, другие — с распростертыми крыльями.

"Мы понятия не имеем, почему они были мумифицированы именно таким образом. Их много раз заворачивали в ткани или мешки. Очевидно, что люди ценили этих птиц, и мы тоже, поскольку их останки позволяют заглянуть в прошлое цивилизаций и животных. Мы надеемся продолжить изучение различных аспектов сложных взаимодействий человека и животных, которые развились в пустыне Атакама и других регионах Южной Америки с течением времени", — заключил Каприлес.