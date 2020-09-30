Ученые связали расцвет и падение древних цивилизаций с извержениями вулканов

Исследователи считают, что роль изменений климата была слишком недооценена в истории человечества.

Новое исследование показывает, что вулканы сыграли более значительную роль в изменении климата, способствуя социальным и экономическим изменениям. Об этом сообщает Forbes.

Изучая годичные кольца более 9 тыс. деревьев, ученые реконструировали летние температуры в Северной Америке и Евразии за последние 2 тыс. лет.

Затем исследователи сравнили более холодные и теплые периоды с известными извержениями вулканов. Предыдущие наблюдения показывали, что влияние вулканов на глобальный климат было краткосрочным, продолжавшимся около нескольких лет. Но новые результаты показывают, как последствия извержений вулканов со временем складываются, оказывая длительное влияние на глобальные температуры.

Крупные извержения вулканов могут снизить средние глобальные температуры. Основным фактором является количество серы, выбрасываемой во время извержения. Она достигает высоких слоев атмосферы Земли, где образует туман из мельчайших частиц и капель, не позволяя солнечному свету достичь поверхности. Из-за этого, снижается температура, что приводит к сокращению вегетационного периода и сокращению урожая. Плохие урожаи и холодная погода могут привести к голоду, болезням, конфликтам и миграции.

Исследование показывает, как периоды более активного вулканизма часто совпадали с периодами конфликтов и экономическим спадом в древних цивилизациях.

"В игр вступают многие факторы – политика, экономика, культура. Но сильное извержений, которое приводит к повсеместному снижению производства зерна, может нанести вред миллионам людей. Мы видим много доказательств в истории человечества", – говорит автор исследования вулканолог Клайв Оппенгеймер.

За серией извержений вулканов в 44 и 46 годах до н. э. в Древнем Египте начались засухи и неурожаи. Исторические тексты рассказывают о периоде голода, болезней, упадка сельского хозяйства, что привело к религиозному и политическому кризису. Извержение вулканов вызвало резкое похолодание в Европе в 536 года, что совпало с периодом кризиса и локальных катастроф, жертвами которых стали от 25 до 50 млн человек.

И наоборот, в периоды, когда происходит меньше извержений вулканов, поглощается меньше солнечного света и температура повышается.

Период с относительно более теплым летом и обильными урожаями помог Римской империи поддерживать больше население и армию, что позволило ей расширить свое влияние. Теплая погода в Средневековье помогала накормить растущее население Европы и Китая. Большинство европейских городских центров были созданы в 12-15 века, а в 14 веке в Китае правящая династия Мун установила период политической стабильности и экономического роста.

"Несмотря на то, что в наем будущем мало определенности, было бы неплохо узнать, как изменения климата повлияло на человеческую цивилизацию в прошлом", – говорит ведущий автор исследования из Кембриджского географического факультета Ульф Бюнтген.