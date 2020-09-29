В Национальном парке вулканов на острове Гавайи в кратере активного вулкана Килауэа образовалось озеро. Об этом сообщает Forbes.

После многомесячного извержения Килауэа в 2018 году озеро лавы высохло, а кратер вулкана деформировался и начал разрушаться под воздействием повторяющихся землетрясений. Лава начала извергаться из трещин в нижних частях Килауэа.

В августе 2018 года активность вулкана пошла на спад, а летом следующего года в кратере начало происходить нечто неожиданное: из его глубин начала подниматься вода.

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То, что еще в июле 2019 года выглядело, как небольшая лужица, продолжило расти и стало одним из самых горячих озер в мире.

В сентябре 2020 года Гавайская вулканическая обсерватория сообщила, что озеро достигло глубины в 43 метра. По данным Геологической службы США температура воды в озере составляет 85 градусов по Цельсию. Возможно, вода нагревается газами вулкана или близлежащими камнями.

Кроме этого, ученые обнаружили в озере высокую концентрацию диоксида серы, которая может преобразовываться в серную кислоту.

Пока ни один из исследователей не приблизился к смертоносному водоему. Ученые использовали дроны для получения образцов и их безопасного анализа. Исследователи надеются, что химический состав озера поможет им понять процессы, которые происходят под водоемом.