Более 500 единиц мусора в час: как остров Пасхи борется с пластиком из океана (фото, видео)

Большая часть мусора поступает с судов, которые сбрасывают свои отходы в океан. Микропластик уже загрязнил местную фауну, которую употребляют в пищу местные жители.

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Остров Пасхи, крошечный отдаленный кусочек земли посреди Тихого океана, застрял в океаническом водовороте пластика. Согласно муниципальным данным, Рапа-Нуи (местное полинезийское название острова) получает примерно в 50 раз больше пластика и микропластика, чем побережье Чили, расположенное в 2200 милях, пишет Reuters.

Как отмечается, это связано с его расположением в Южно-Тихоокеанском круговороте, который приносит мусор из Австралии, Южной Америки и рыболовных судов.

Морской биолог местного правительства Мойко Пакомио подчеркивает, что большая часть микропластика поступает с рыболовных судов, которые сбрасывают свои отходы в океан. По мере перемещения по воде пластиковые отходы разлагаются и деградирует до тех пор, пока не превратятся в микропластик.

Микропластик уже загрязнил местную фауну, включая морских ежей, которых едят и местные жители, и другие морские животные, таким образом затрагивая всю пищевую цепочку.

"Микропластик растет экспоненциально, и это ужасно", — сказал мэр Рапа-Нуи Педро Эдмундс, добавляя, что это влияет на жизнь и еду жителей острова.

Это побудило Эдмундса возглавить кампанию против загрязнения пластиком. Чиновник надеется, что в следующем месяце в Южной Корее будет достигнуто соглашение, которое поможет сократить использование пластиковых полимеров.

Кроме того, Эдмундс заявил, что что большая часть загрязнения, 58% пластика, как выяснилось, поступает из континентальной части Чили, их собственной страны.

Ресурс Moe Varua уточняет, что неразлагаемый мусор, который выбрасывается на берег Рапа-Нуи, сначала оказывается в Северо-Тихоокеанском круговороте, также называемом "Пластиковый суп" или "Большое тихоокеанское мусорное пятно". Его предполагаемый размер составляет около 1 400 000 км2. Несмотря на свои размеры и плотность, эта океаническая свалка едва видна на спутниковых фотографиях.

Экологи и местные жители собирают мусор на берегу Фото: moevarua

Издание The Guardian писало, что местные жители научились извлекать доход из мусора. К примеру, 22-летняя Кина Паоа Каннегиссер, дважды в неделю проезжает 15 миль из одного конца острова в другой, чтобы с помощью кухонного сита просеять песок, добывая крышки от бутылок, бутылки от шампуня, одноразовые бритвы и другой подобный мусор. После она занимается переработкой пляжного пластика в произведения искусства.

Кина Паоа Каннегиссер сортирует пластик на берегу

Она отвозит весь собранный на пляже пластик, в среднем 10 кг за одну миссию, в свою мастерскую на заднем дворе, где измельчает его и заливает в формы. Затем мусор плавится в форме культовых каменных статуй острова Пасхи, моаи.

Из измельченного мусора изготавливают табуреты

Из каждого 10-сантиметрового моаи делают брелок для ключей, магнит на холодильник или украшение, которые Паоа Каннегиссер продает туристам круизных лайнеров, которые таким образом увозят с острова часть пластика.

Маленькие статуи истуканов острова Пасхи продают туристам

Рабочие на городской свалке перемалывают пластик в бусины, из которых делают разноцветные столешницы и предметы домашнего обихода. Один из них построил музыкальную школу для острова, используя 2500 шин, 40 000 стеклянных бутылок и 40 000 алюминиевых банок.

Однако количество мусора все равно растет. Исследование Католического университета Севера в Чили подсчитало, что 4,4 млн единиц мусора в год, то есть более 500 единиц в час, достигают берегов острова Пасхи площадью всего в 163 км.

Напомним, ученые считают, что им потребуется 10 лет и 7,5 миллиарда долларов для удаления гигантского мусорного пятна в Тихом океане. Эта гора мусора плавает в международных водах и никогда не было "ответственностью" какой-либо одной страны.

Также Фокус писал о том, где оседает микропластик в нашем организме.