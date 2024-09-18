Ученые впервые оценили гигантское мусорное пятно в Тихом океане: невероятные 7,5 млрд долларов

Исследователи представили амбициозный план по очистке океана от огромного мусорного пятна — планируют уложиться в 10 лет.

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В 1997 году капитан Чарльз Мур возвращался домой с парусных соревнований и столкнулся с большой площадью плавающего пластикового мусора между побережьем Калифорнии и Гавайями в Северо-Тихоокеанском круговороте — одном из пяти основных океанических водоворотов и одной из пяти прибрежных зон накопления пластика, пишет New Atlas.

С тех пор ученые десятилетиями наблюдают за тем, как Большое тихоокеанское мусорное пятно растет и пытаются придумать стратегию, которая позволила бы очистить Тихий океан от этой "язвы". За почти 30 лет у Большого тихоокеанского пятна уже появилась своя валюта, а также флаг и паспорта с переработанного пластика. Более того, предыдущие исследования показали, что "мусорный остров" кишит жизнью.

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Несколько дней назад проект The Ocean Cleanup (TOC) объявил о своих амбициозных планах по удалению мусорного пятна из тихого океана: ученые считают, что им потребуется 10 лет и 7,5 миллиарда долларов. Исследователи также намерены оптимизировать процесс и усовершенствовать стратеги, что позволит сократить сроки до 5 лет, а бюджет до 4 миллиардов долларов.

Отметим, что это впервые в истории, когда были четко обозначены фактическая сумма в долларах и сроки, поскольку мусорное пятно плавает в международных водах и никогда не было "ответственностью" какой-либо одной страны.

Несмотря на то, что этот участок в океане носит название Большого тихоокеанского мусорного пятна, он вовсе не представляет собой гигантский кусок плавающего мусора. На само деле, это всего лишь свалка, плавающая в океане и занимающая площадь от 600 тысяч до 1,6 миллиона квадратных километров. Предыдущие оценки также указывает на то, что масса мусорного пятна составляет около 88 000 тонн. Увы, на дне океана, вероятно, его находится значительно.

Большую часть Большого мусорного пятна составляют триллионы кусочков микропластика, однако здесь также можно найти рыболовные сети, одноразовые бутылки, упаковки, сиденья для унитазов, куклы Барби, дорожные конусы, футбольные мячи, резиновые уточки, использованные иглы и даже телевизоры.

За последние почти 30 лет океанская жизнь либо приспособилась к нему, либо стала его жертвой. Многие животные пострадали от мусора, накопленного в Тихом океане — например, большинство видели фото морской черепахи с пластиковой соломинкой, застрявшей глубоко в ноздре, или птенцов альбатросов, которых родители кормили пластиковыми крышками и зажигалками, не подозревая, что это мусор.

К счастью для морской жизни, были и животные, которые приспособились к жизни в куче пластикового мусора — в общей сложности ученые зафиксировали 46 различных видов. К ним относятся: крабы, морские желуди, анемоны, мидии, устрицы, а также пауки.

Увы, пластик не совсем биоразлагаем, а потому он просто распадается на более мелкие части. В этом ему помогают постоянные бомбардировки ультрафиолетовыми лучами и бурления океанских волн, что лишь усложняет проблему очистки воды.

Теперь организация Ocean Cleanup разработала программу под названием System 03. Она представляет собой плавающий барьер длиной в 2,2 километра, натянутый между двумя судами, движущимися примерно со скоростью пешехода, с экранами глубиной около 4 метров, которые улавливают все плавающие частицы. Система использует данные мониторинга океана и моделирование ИИ, чтобы направлять их в районы с самой высокой плотностью пластика, чтобы быть максимально эффективной.

После того как мусор в океане будет собран, его отправят в гигантский мешок и затащат на борт, а затем высыпят на палубу для сортировки и упаковки для переработки.

Ранее Фокус писал о том, что на гигантской свалке в Тихом океане появилось то, что пожирает пластик.