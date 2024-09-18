Учені вперше оцінили гігантську сміттєву пляму в Тихому океані: неймовірні 7,5 млрд доларів

Дослідники представили амбітний план з очищення океану від величезної сміттєвої плями — планують вкластися в 10 років.

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1997 року капітан Чарльз Мур повертався додому з вітрильних змагань і зіткнувся з великою площею пластикового сміття, що плаває між узбережжям Каліфорнії та Гаваями в Північно-Тихоокеанському колообігу — одному з п'яти основних океанічних вирів та одній з п'яти прибережних зон накопичення пластику, пише New Atlas.

Відтоді вчені десятиліттями спостерігають за тим, як Велика тихоокеанська сміттєва пляма зростає, і намагаються вигадати стратегію, що дала б змогу очистити Тихий океан від цієї "виразки". За майже 30 років у Великої тихоокеанської плями вже з'явилася своя валюта, а також прапор і паспорти з переробленого пластику. Ба більше, попередні дослідження показали, що "сміттєвий острів" кишить життям.

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Кілька днів тому проєкт The Ocean Cleanup (TOC) оголосив про свої амбітні плани з видалення сміттєвої плями з тихого океану: вчені вважають, що їм знадобиться 10 років і 7,5 мільярда доларів. Дослідники також мають намір оптимізувати процес і вдосконалити стратегію, що дасть змогу скоротити терміни до 5 років, а бюджет до 4 мільярдів доларів.

Зазначимо, що це вперше в історії, коли були чітко позначені фактична сума в доларах і терміни, оскільки сміттєва пляма плаває в міжнародних водах і ніколи не була "відповідальністю" будь-якої однієї країни.

Попри те, що ця ділянка в океані має назву Великої тихоокеанської сміттєвої плями, вона зовсім не являє собою гігантський шматок сміття, що плаває. Насправді це всього лише звалище, що плаває в океані й займає площу від 600 тисяч до 1,6 мільйона квадратних кілометрів. Попередні оцінки також вказують на те, що маса сміттєвої плями становить близько 88 000 тонн. На жаль, на дні океану, ймовірно, його знаходиться значно більше.

Більшу частину Великої сміттєвої плями становлять трильйони шматочків мікропластику, проте тут також можна знайти рибальські сітки, одноразові пляшки, упаковки, сидіння для унітазів, ляльки Барбі, дорожні конуси, футбольні м'ячі, гумові качечки, використані голки та навіть телевізори.

За останні майже 30 років океанське життя або пристосувалося до нього, або стало його жертвою. Багато тварин постраждали від сміття, накопиченого в Тихому океані — наприклад, більшість бачили фото морської черепахи з пластиковою соломинкою, що застрягла глибоко в ніздрі, або пташенят альбатросів, яких батьки годували пластиковими кришками й запальничками, не підозрюючи, що це сміття.

На щастя для морського життя, були та тварини, які пристосувалися до життя в купі пластикового сміття — загалом вчені зафіксували 46 різних видів. До них належать: краби, морські жолуді, анемони, мідії, устриці, а також павуки.

На жаль, пластик не зовсім біорозкладний, а тому він просто розпадається на більш дрібні частини. У цьому йому допомагають постійні бомбардування ультрафіолетовими променями та бурління океанських хвиль, що лише ускладнює проблему очищення води.

Тепер організація Ocean Cleanup розробила програму під назвою System 03. Вона являє собою бар'єр завдовжки 2,2 кілометра, натягнутий між двома суднами, що рухаються приблизно зі швидкістю пішохода, з екранами глибиною приблизно 4 метри, які вловлюють усі частинки, що плавають. Система використовує дані моніторингу океану і моделювання ШІ, щоб спрямовувати їх у райони з найвищою щільністю пластику, щоб бути максимально ефективною.

Після того, як сміття в океані буде зібрано, його відправлять у гігантський мішок і затягнуть на борт, а потім висиплють на палубу для сортування та пакування для перероблення.

Раніше Фокус писав про те, що на гігантському звалищі в Тихому океані з'явилося те, що пожирає пластик.