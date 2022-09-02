Гігантська "пластикова пляма" d Тихому океані: вчені з'ясували, кому належить сміття

Дослідження показало, що більшість пластикового сміття, що плаває в Тихому океані, належить усього двом країнам світу.

Із кожним роком кількість пластикового сміття в океані збільшується — за попередніми оцінками все "морське звалище" складається з майже двох трильйонів пластикових предметів. У новому дослідженні вчені вивчили лише її частину — гігантська "пластикова пляма", що плаває в Тихому океані, пише Daily Mail.

У ході дослідження вчені вивчили понад 570 кілограмів сухого твердого пластикового сміття — виявилося, що дві третини сміття було вироблено в Китаї та Японії. Однак не тільки ці країни зробили свій внесок: близько 10% сміття зроблено в Південній Кореї, 6,5% — у США, 5,6% — у Тайвані та 4,7% — із Канади.

[ + – ] Кількість сміття в океані з кожним роком стає дедалі більшою Фото: мусор в океане

У ході дослідження вчені змоделювали шляхи, якими сміття потрапило в "гігантську пляму" та дійшли висновку, що більшість пластикових предметів потрапила в океан зовсім не із суші, а в процесі рибальської діяльності. Як виявилося, здебільшого "гігантський смітник" складається з прокладок для устриць, пасток для вугрів, бирок для омарів і риб, а також пластикових поплавців і буїв.

Зазначимо, що первинне дослідження сміття в океані було проведено у 70-х роках минулого століття. Тоді вчені припустили, що на рибальський промисел припадає лише близько пів мільйона тонн відходів, але сьогоднішнє дослідження доводить, що рибальський промисел набагато "сміттєвіший", ніж ми могли б припускати.

Автори дослідження вважають, що названі п'ять країн не були названі основними джерелами пластикового сміття в океані з суші, проте саме вони залишають в океані найбільшу кількість рибальського сміття. Дослідники сподіваються, що отримані ними результати змусять ці країни переглянути свою політику щодо рибальського промислу та спільними зусиллями знизити кількість сміття, що скидається в океан.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Великої Тихоокеанської сміттєвої плями вже з'явилися перші жителі, і це може бути небезпечно.