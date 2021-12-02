Колонізатори звалища. У Великої тихоокеанської сміттєвої плями з'явилися перші поселенці

Різні види рослин і тварин знайшли свій новий будинок у Великій тихоокеанській сміттєвій плямі, і це може бути небезпечно для живих істот, що живуть в океані.

У північній частині Тихого океану розташована Велика тихоокеанська сміттєва пляма. Це звалище антропогенних, переважно пластикових, відходів, площею 1,6 млн кв.м. У ньому, за оцінками вчених, плаває 79 тисяч тонн сміття. Згідно з новим дослідженням, багато прибережних видів починають колонізувати це нове для них місце існування, повідомляє ScienceAlert.

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За словами авторка дослідження Лінсі Харам зі Смітсонівського центру екологічних досліджень, багато прибережних видів безхребетних вибрали своїм будинком це звалище пластику. Разом зі своїми колегами Харам назвала нові спільноти живих організмів неопелагіальними. Пелагіаль — це ділянка океану біля поверхні.

[ + – ] Прибережні види тварин і рослин активно заселяють Велику сміттєву пляму в Тихому океані Фото: ScienceAlert

Нейстони та їхні конкуренти

Безхребетні, що живуть в океані, є нейстонами – це організми, які живуть, прикріплюючись до верхньої або нижньої сторони поверхневої плівки океану. Вони також мешкають на дереві, що пливе, водоростях та інших тварин. За словами Харам, поява нових прибережних видів у відкритому океані може порушити всю екосистему.

"Прибулі нові види — це конкуренти істот, що живуть в океані. Ще потрібно з'ясувати, як вони взаємодіють між собою", — говорить Харам.

[ + – ] Сміттєвий "континент" розташований у Північно-тихоокеанській системі течій, однією з п'яти основних систем океанічних течій Фото: wikipedia

Подорож на пластиковій пляшці

Давно відомо, що прибережні види безхребетних можуть перетинати водні простори за допомогою водоростей, деревини, насіння рослин. Але це біорозкладний матеріал, який не існує довго. З появою величезної кількості пластикових відходів питання з дальнім транспортуванням у відкритий океан вирішилося саме собою. Тепер прибережні види не тільки можуть подорожувати на пластику, а й заселяє велике пластикове звалище в Тихому океані.

[ + – ] Велика тихоокеанська сміттєва пляма Фото: Forbes

Можливі інвазивні види

"Тепер ситуація в океані змінилася. Раніше великі відстані були перепоною для розселення прибережних організмів, а тепер вони не лише пливуть у відкритий океан, а й швидко відтворюються та створюють великі спільноти", — кажуть учені.

За словами вчених, нові види можуть виступити як "загарбники" місцевої території океану, що спричинить зміни в екосистемі. Таким же чином ці організми можуть стати інвазивними видами, які зможуть проникнути на природні парки, що охороняються, на островах і на охоронювані морські території.

За словами Харам, нові неопелагіальні екосистеми ще потрібно ретельно вивчити та відповісти на питання: скільки прибережних видів мешкають уже в цій плямі та як часто вони перетинаються з нейстонними видами.

За оцінками вчених, до 2050 року обсяг пластикових відходів може перевищити 25 млрд тонн. Тому прибережні види подорожуватимуть і робитимуть це частіше, каже Харам.