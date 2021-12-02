Колонизаторы свалки. У Большого тихоокеанского мусорного пятна появились первые поселенцы

Разные виды растений и животных обрели свой новый дом в Большом тихоокеанском мусорном пятне и это может быть опасно для обитающих в океане живых существ.

В северной части Тихого океана находится Большое тихоокеанское мусорное пятно. Это свалка антропогенных, в основном пластиковых, отходов, площадью 1,6 млн кв.м. В нем, по оценкам ученых, плавает 79 тысяч тонн мусора. Согласно новому исследованию, многие прибрежные виды начинают колонизировать эту новую для них среду обитания, сообщает ScienceAlert.

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По словам автора исследования Линси Харам из Смитсоновского центра экологических исследований, многие прибрежные виды беспозвоночных выбрали своим домом эту свалку пластика. Вместе со своими коллегами Харам назвала новые сообщества живых организмов неопелагиальными. Пелагиаль – это участок океана возле поверхности.

[ + – ] Прибрежные виды животных и растений активно заселяют Большое мусорное пятно в Тихом океане Фото: ScienceAlert

Нейстоны и их конкуренты

Живущие в океане беспозвоночные являются нейстонами – это организмы, которые живут, прикрепляясь к верхней или нижней стороне поверхностной пленки океана. Они также обитают на плывущей древесине, водорослях и других животных. По словам Харам, появление новых прибрежных видов в открытом океане может нарушить всю экосистему.

"Прибывшие новые виды – это конкуренты живущих в океане существ. Еще нужно выяснить, как они взаимодействует между собой", — говорит Харам.

[ + – ] Мусорный "континент" находится в Северо-тихоокеанской системе течений, одной из пяти основных систем океанических течений Фото: wikipedia

Путешествие на пластиковой бутылке

Давно известно, что прибрежные виды беспозвоночных могут пересекать водные пространства с помощью водорослей, древесины, семян растений. Но это биоразлагаемый материал, который не существует долго. С появлением огромного количества пластиковых отходов вопрос с дальней транспортировкой в открытый океан решился сам собой. Теперь прибрежные виды не только могут путешествовать на пластике, но и заселяет большую пластиковую свалку в Тихом океане.

[ + – ] Большое тихоокеанское мусорное пятно Фото: Forbes

Возможные инвазивные виды

"Теперь ситуация в океане изменилась. Раньше большие расстояния были преградой для расселения прибрежных организмов, а теперь они не только плывут в открытый океан, но и быстро воспроизводятся и создают обширные сообщества", — говорят ученые.

По словам ученых, новые виды могут выступить в качестве "захватчиков" местной территории океана, что повлечет за собой изменения в экосистеме. Таким же образом эти организмы могут стать инвазивными видами, которые смогут проникнуть на охраняемые природные парки на островах и на охраняемые морские территории.

По словам Харам, новые неопелагиальные экосистемы еще нужно тщательно изучить и ответить на вопросы: сколько прибрежных видов обитают уже в этом мусорном пятне и как часто они пересекаются с нейстонными видами.

По оценкам ученых, к 2050 году объем пластиковых отходов может превысить 25 млрд тонн. Поэтому прибрежные виды будут путешествовать и делать это чаще, говорит Харам.