Гигантское "пластиковое пятно" в Тихом океане: ученые выяснили, кому принадлежит мусор

Исследование показало, что большая часть пластикового мусора, плавающего в Тихом океане, принадлежит всего двум странам мира.

С каждым годом количество пластикового мусора в океане увеличивается — по предварительным оценкам вся "морская свалка" состоит из почти двух триллионов пластиковых предметов. В новом исследовании ученые изучили лишь ее часть — гигантское "пластиковое пятно", плавающее в Тихом океане, пишет Daily Mail.

В ходе исследования ученые изучили более 570 килограммов сухого твердого пластикового мусора — оказалось, что две трети всего мусора были произведены в Китае и Японии. Однако не только эти страны внесли свою лепту: порядка 10% мусора произведены в Южной Корее, 6,5% — в США, 5,6% — в Тайване и 4,7% — из Канады.

[ + – ] Количество мусора в океане с каждым годом становится все больше. Фото: Controlab/LightRocket

В ходе исследования ученые смоделировали пути, которыми мусор попал в "гигантское пятно" и пришли к выводу, что большая часть пластиковых предметов попала в океан вовсе не с суши, а в процессе рыболовной деятельности. Как оказалось, в большинстве своем "гигантский мусорник" состоит из прокладок для устриц, ловушек для угрей, бирок для омаров и рыб, а также пластиковых поплавков и буев.

Отметим, что первоначальное исследование мусора в океане было проведено в 70-х годах прошлого века. Тогда ученые предположили, что на рыболовный промысел приходится лишь около полумиллиона тонн отходов, но сегодняшнее исследования доказывает, что рыболовный промысел гораздо более "мусорный", чем мы могли бы предполагать.

Авторы исследования считают, что названные выше пять стран не были названы основными источниками пластикового мусора в океане с суши, однако именно они оставляют в океане наибольшее количество рыболовного мусора. Исследователи надеются, что полученные ими результаты, заставят эти страны пересмотреть свою политику касательно рыболовного промысла и совместными усилиями снизить количество мусора, сбрасываемого в океан.

Напомним, ранее Фокус писал, что у Большого Тихоокеанского мусорного пятна уже появились первые жители, и это может быть опасно.