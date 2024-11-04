Когда начнется Третья мировая война: самые безопасные страны для бегства, — СМИ

В Европе, Азии и на Ближнем востоке неспокойно. И уже сейчас многие задумываются, где лучше оказаться, если начнется Третья мировая война. Журналисты-расследователи выбрали четыре страны.

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Конфликт Израиля в секторе Газа превращается в региональную войну с Ираном, в Африке происходит серия гражданских войн, вторжение России в Украину не показывает никаких признаков ослабления, согласно ежедневным отчетам, а КНДР и Китай слишком часто проводят военные учения, чтобы не обращать на них внимание. Так куда же податься, если разразится Третья мировая война? В условиях эскалации глобальных конфликтов вполне разумно подумать о плане действий на случай непредвиденных обстоятельств и отправиться в безопасную страну, которых, оказывается, не так уж и много. Но объединяет их одно: это островные государства, считают журналисты, которые выбрали самые безопасные страны на случай апокалипсиса. Об этом пишет румынское издание Adevarul.

Новая Зеландия

Новая Зеландия является одним из таких направлений, будучи одним из самых изолированных мест на земном шаре. Страна пережила значительный экономический рост, во многом благодаря богатым природным ресурсам и отлично благоустроенным городам. Это популярное туристическое направление, а с недавних пор и место, где самые богатые люди в мире незаметно обзавелись недвижимостью на случай Третьей мировой войны.

Новая Зеландия

Все это делает Новую Зеландию отличным убежищем для тех, кто хочет избежать потенциальных бедствий Третьей мировой войны.

Она также считается одним из "самых безопасных мест" перед лицом ядерного конфликта. Эксперты говорят, что Новая Зеландия почти не пострадает от "последствий ядерной зимы и производит избыток продовольствия, поэтому голодная смерть маловероятна".

Исландия

Исландия, еще одна страна в этом списке, предлагает аналогичные преимущества изоляции, что и Новая Зеландия, хотя здесь не так тепло. Температура летом в Исландии редко превышает +14°C, а зимние ночи могут похвастаться температурой -25°C.

Туристы в Исландии Фото: Открытые источники

Однако преимущество северного острова заключается в его удаленности от остального мира. Исландия расположена примерно в 800 км от северо-запада Шотландии и в 800 км от запада Норвегии.

При скромном населении Исландии, составляющем всего 380 000 человек к 2022 году, богатство природных ресурсов и возобновляемых источников энергии делают ее привлекательным убежищем для тех, кто опасается угрозы Третьей мировой войны. Но здесь часты извержения вулканов, это надо учитывать.

Чили

Чили, один из наиболее экономически развитых регионов Южной Америки, представляет собой идеальное убежище на случай апокалипсиса, поскольку он превращается в обширный мегаполис.

Частный остров у берегов Чили Фото: Hall and Hall

Шумный город Сантьяго, столица Чили, с населением в пять миллионов человек и сейчас привлекает граждан США и Великобритании, которые часто покупают здесь недвижимость на пенсии. Также здесь есть возможность купить частный остров у побережья.

Привлекательность города как убежища во время войны усиливается его богатыми природными ресурсами и потрясающей береговой линией, самой длинной в мире.

Фиджи

Для тех, кто ищет более теплый климат в разгар кризиса, Фиджи — отличный выбор. Этот тихоокеанский остров, как и Новая Зеландия, находится далеко от большинства других стран.

Фиджи Фото: Wikipedia

Фиджи, расположенные в 2 000 км к северу от Новой Зеландии, включают более 100 обитаемых островов. Хотя острова Фиджи не так экономически развиты, как другие страны в этом списке, население Фиджи меньше: всего 90 000 человек проживают в столице Суве и не более 900 000 человек по всей стране.

Однако архипелаг Фиджи богат природными ресурсами, что является решающим фактором для тех, кто хочет избежать апокалипсиса. Кроме того, Фиджи поддерживает тесные связи с Соединенным Королевством, являясь бывшей британской колонией.

Напомним, ранее журналисты пошагово расписали, что будет происходить, если Россия сбросит ядерную бомбу на Лондон.