Коли почнеться Третя світова війна: найбезпечніші країни для втечі, — ЗМІ

У Європі, Азії та на Близькому сході неспокійно. І вже зараз багато хто замислюється, де краще опинитися, якщо почнеться Третя світова війна. Журналісти-дослідники обрали чотири країни.

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Конфлікт Ізраїлю в секторі Гази перетворюється на регіональну війну з Іраном, в Африці відбувається серія громадянських війн, вторгнення Росії в Україну не показує жодних ознак ослаблення, згідно зі щоденними звітами, а КНДР і Китай надто часто проводять військові навчання, щоб не звертати на них увагу. То куди ж податися, якщо вибухне Третя світова війна? В умовах ескалації глобальних конфліктів цілком розумно подумати про план дій на випадок непередбачуваних обставин і вирушити в безпечну країну, яких, виявляється, не так вже й багато. Але об'єднує їх одне: це острівні держави, вважають журналісти, які обрали найбезпечніші країни на випадок апокаліпсису. Про це пише румунське видання Adevarul.

Нова Зеландія

Нова Зеландія є одним із таких напрямків, будучи одним із найбільш ізольованих місць на земній кулі. Країна пережила значне економічне зростання, багато в чому завдяки багатим природним ресурсам і відмінно упорядкованим містам. Це популярний туристичний напрямок, а віднедавна і місце, де найбагатші люди у світі непомітно обзавелися нерухомістю на випадок Третьої світової війни.

Нова Зеландія

Усе це робить Нову Зеландію чудовим притулком для тих, хто хоче уникнути потенційних лих Третьої світової війни.

Вона також вважається одним із "найбезпечніших місць" перед обличчям ядерного конфлікту. Експерти кажуть, що Нова Зеландія майже не постраждає від "наслідків ядерної зими і виробляє надлишок продовольства, тому голодна смерть малоймовірна".

Ісландія

Ісландія, ще одна країна в цьому списку, пропонує аналогічні переваги ізоляції, що й Нова Зеландія, хоча тут не так тепло. Температура влітку в Ісландії рідко перевищує +14°C, а зимові ночі можуть похвалитися температурою -25°C.

Туристи в Ісландії Фото: Відкриті джерела

Однак перевага північного острова полягає в його віддаленості від решти світу. Ісландія розташована приблизно за 800 км від північного заходу Шотландії та за 800 км від заходу Норвегії.

При скромному населенні Ісландії, що становить лише 380 000 осіб до 2022 року, багатство природних ресурсів і поновлюваних джерел енергії роблять її привабливим притулком для тих, хто побоюється загрози Третьої світової війни. Але тут часті виверження вулканів, це треба враховувати.

Чилі

Чилі, один з найбільш економічно розвинених регіонів Південної Америки, являє собою ідеальний притулок на випадок апокаліпсису, оскільки він перетворюється на великий мегаполіс.

Приватний острів біля берегів Чилі Фото: Hall and Hall

Галасливе місто Сантьяго, столиця Чилі, з населенням у п'ять мільйонів осіб і зараз приваблює громадян США та Великої Британії, які часто купують тут нерухомість на пенсії. Також тут є можливість купити приватний острів біля узбережжя.

Привабливість міста як притулку під час війни посилюється його багатими природними ресурсами і приголомшливою береговою лінією, найдовшою у світі.

Фіджі

Для тих, хто шукає тепліший клімат у розпал кризи, Фіджі — чудовий вибір. Цей тихоокеанський острів, як і Нова Зеландія, розташований далеко від більшості інших країн.

Фіджі Фото: Wikipedia

Фіджі, розташовані за 2 000 км на північ від Нової Зеландії, охоплюють понад 100 населених островів. Хоча острови Фіджі не так економічно розвинені, як інші країни в цьому списку, населення Фіджі менше: лише 90 000 осіб проживають у столиці Суве і не більше 900 000 осіб по всій країні.

Однак архіпелаг Фіджі багатий на природні ресурси, що є вирішальним фактором для тих, хто хоче уникнути апокаліпсису. Крім того, Фіджі підтримує тісні зв'язки зі Сполученим Королівством, будучи колишньою британською колонією.

Нагадаємо, раніше журналісти покроково розписали, що відбуватиметься, якщо Росія скине ядерну бомбу на Лондон.