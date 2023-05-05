Найден способ спасти планету от климатического апокалипсиса: поможет нечто темное в сердце Амазонки

Исследователи полагают, что темная тайна тропических лесов поможет восстановить леса по всей планете.

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Десятилетиями ученые твердят о том, что проблема глобального потепления и изменения климата является одной из тех, что не терпят отлагательства. Теперь исследователи полагают, что нашли эффективное решение для борьбы с вырубкой лесов и изменениями климата, и оно сокрыто в темной тайне в самом сердце Амазонки, пишет Science Focus.

Ученые из Университета Сан-Паулу (Бразилия) считают, что "секретным оружием" для решения климатических проблем в будущем может стать толстая черная почва, спрятанная глубоко в тропических лесах Амазонки, которую еще называют "темной землей". Исследование предполагает, что темная земля, преобразованная из бедной почвы веками отложений коренных народов, может стать "секретным оружием" человечества в борьбе с климатическим кризисом.

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Известно, что темная земля Амазонки (ADE) состоит из древних отложений повседневной жизни миллионов индейцев между 450 г. до н.э. и 950 г. н.э., в том числе:

угля от костров и сжигания отходов;

костей животных;

битой глиняной посуды;

компоста;

навоза.

В результате эта почва стала чрезвычайно плодородной и богатой питательными веществами, чему особенно способствовал древесный уголь, который и придает ей столь темного оттенка. Кроме того, почва также содержит обильное микробное сообщество полезных бактерий и архей. Исследователи также обнаружили, что некоторые виды деревьев здесь, на темной земле, вырастают в шесть раз выше, чем в любой другой почве.

По словам ведущего автора исследования, Андерсона Сантоса де Фрейтаса, микробы превращают химические частицы почвы темной земли в питательные вещества, которые хорошо усваиваются растениями и помогают им расти.

Старший автор исследования, доктор Сиу Муи Цай, предполагает, что разгадав комбинацию ингредиентов темной земли Амазонки, которые и делают ее столь плодородной, поможет использовать этот рецепт для восстановления лесов даже в самых отдаленных уголках Земли.

Отметим, что на накопление и формирование уникального состава темной земли Амазонки ушли тысячелетия и еще столько же времени потребовалось для регенерации. Поэтому подход ученых состоит не в том, чтобы использовать уже имеющуюся почву темной земли Амазонки, а копировать ее характеристики, в особенности микроорганизмы.

Окончательная высота деревьев показывает различия в росте в зависимости от почвы. Слева направо: 100 % темная земля, 20 % темная земля, контрольная почва Фото: Luís Felipe/Guandalin Zagatto

В ходе исследования ученые провели ряд экспериментов по микровосстановлени лесов. Они использовали три вида почвы:

землю из бразильского штата Амазонас;

обычную сельскохозяйственную почву из штата Сан-Паулу;

смесь двух почв, содержащую 20% темной земли.

Изначально команда высадила обычную палисадную траву, затем обрезала ее через 60 дней, а после высадила три вида деревьев:

тыкву амбайскую;

пелтофорум сомнительный;

кипарис мексиканский.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что спустя 90 дней растения, которые они вырастили в темной почве были в 6,3 раза выше тех, что росли в обычной почве. При этом саженцы тыквы амбайской и вовсе отказывались расти в обычной и даже комбинированной почве, но чувствовали себя уверенно в темной.

Ученые также отмечают, что поддерживали в теплицах среднюю температуру в 34°C, что на четыре градуса выше текущего верхнего предела в Амазонии — таким образом они имитировали последствия повышения температуры из-за изменений климата.

Ранее Фокус писал о том, что четверть "зеленых легких" Земли уничтожены в Амазонке.