Золотое кольцо на вашем пальце заставляет Землю "закипать" еще больше: как это возможно

Исследователи обнаружили, что мировой голод по золоту подпитывает разрушение торфяников, хранящих углерод, на юге Перу.

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Множество людей по всему земному шару носят золотые украшения. Но теперь ученые считают, что золотое кольцо на вашем пальце или цепочка на шее связаны с массовым уничтожением лесов Амазонки в Перу, пишет IFLScience.

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении влияния мелкомасштабной добычи золота в южной части перуанской Амазонки. Результаты указывают на то, что добыча золота привела к значительному росту уничтожения торфяников, и все это лишь за последние годы.

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Около 70% "кустарной" добычи золота в Перу происходит в регионе Мадре-де-Диос, где выстилающее реки отложения богаты драгоценными металлами. Статистика указывает на то, что это основной источник занятости около 300 000 человек, причем это число значительно возросло после экономического кризиса 2008 года.

Увы, большая часть такой золотодобывающей деятельности является незаконной, а ученые считают ее основным фактором вырубки лесов в регионе. В новом исследовании, проведенном командой из Технологического института Карлсруэ в Германии, выявило еще один способ, которым эта отрасль наносит вред окружающей среде: уничтожение торфяников Амазонки.

Отметим, что торфяники — заболоченные экосистемы, состоящие из разлагающегося растительного материала, который действует как огромные резервуары углерода. Известно, что торфяники хранят углерод гораздо плотнее, чем деревья, и поглощают в 7 раз больше углерода. Однако огромные участки этой заболоченной местности раскапываются и уничтожаются золотоискателями, выбрасывая тревожные объемы углерода в атмосферу, что способствует глобальному потеплению Земли.

В ходе исследования ученые проанализировали более 35 лет спутниковых данных программы NASA Landsat. Команда обнаружила, что более 550 гектаров торфяников были потеряны, выпустив в атмосферу от 0,2 до 0,7 миллиона тонн углерода. Любопытно, что более половины разрушений произошли за последние 2 года.

Исследователи отмечают, что в настоящее время только около 9% горнодобывающей деятельности в регионе приходится на торфяники. Однако ученые ожидают, что эта цифра вырастет уже в следующем десятилетии. Если текущие тенденции сохранятся, то к 2027 году добыча на торфяниках составит 25% от общего объема добычи. Предполагается, что это может привести к выбросу до 14,5 миллионов тонн углерода, что эквивалентно ежегодным выбросам миллионов автомобилей.

По словам соавтора исследования, доктора Джона Хаусхолдера, добыча полезных ископаемых быстро распространяется в этих уязвимых районах, поскольку стало легче добраться до этих отдаленных мест добычи, и просто недостаточно правоохранительных органов для защиты этой территории. Команда предупреждает, если мы не замедлим разрушение, ущерб торфяникам Амазонки может стать постоянным, с серьезными экологическими, социальными и экономическими последствиями в будущем.

Ранее Фокус писал о том, что ученые добрались до самого высокого дерева, размером с 25-этажный дом.