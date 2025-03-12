Золоте кільце на вашому пальці змушує Землю "закипати" ще більше: як це можливо

Дослідники виявили, що світовий голод за золотом підживлює руйнування торфовищ, що зберігають вуглець, на півдні Перу.

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Безліч людей по всій земній кулі носять золоті прикраси. Але тепер учені вважають, що золота каблучка на вашому пальці або ланцюжок на шиї пов'язані з масовим знищенням лісів Амазонки в Перу, пише IFLScience.

У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні впливу дрібномасштабного видобутку золота в південній частині перуанської Амазонки. Результати вказують на те, що видобуток золота призвів до значного зростання знищення торфовищ, і все це лише за останні роки.

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Близько 70% "кустарного" видобутку золота в Перу відбувається в регіоні Мадре-де-Діос, де відкладення, що вистилають річки, багаті на дорогоцінні метали. Статистика вказує на те, що це основне джерело зайнятості близько 300 000 осіб, причому це число значно зросло після економічної кризи 2008 року.

На жаль, більша частина такої золотодобувної діяльності є незаконною, а вчені вважають її основним фактором вирубки лісів у регіоні. У новому дослідженні, проведеному командою з Технологічного інституту Карлсруе в Німеччині, виявлено ще один спосіб, яким ця галузь завдає шкоди навколишньому середовищу: знищення торфовищ Амазонки.

Зазначимо, що торфовища — заболочені екосистеми, які складаються з рослинного матеріалу, що розкладається, який діє як величезні резервуари вуглецю. Відомо, що торфовища зберігають вуглець набагато щільніше, ніж дерева, і поглинають у 7 разів більше вуглецю. Однак величезні ділянки цієї заболоченої місцевості розкопують і знищують золотошукачі, викидаючи тривожні обсяги вуглецю в атмосферу, що сприяє глобальному потеплінню Землі.

Під час дослідження вчені проаналізували понад 35 років супутникових даних програми NASA Landsat. Команда виявила, що понад 550 гектарів торфовищ було втрачено, випустивши в атмосферу від 0,2 до 0,7 мільйона тонн вуглецю. Цікаво, що понад половина руйнувань сталися за останні 2 роки.

Дослідники зазначають, що нині лише близько 9% гірничодобувної діяльності в регіоні припадає на торфовища. Однак учені очікують, що ця цифра зросте вже в наступному десятилітті. Якщо поточні тенденції збережуться, то до 2027 року видобуток на торфовищах становитиме 25% від загального обсягу видобутку. Передбачається, що це може призвести до викиду до 14,5 мільйонів тонн вуглецю, що еквівалентно щорічним викидам мільйонів автомобілів.

За словами співавтора дослідження, доктора Джона Хаусхолдера, видобуток корисних копалин швидко поширюється в цих вразливих районах, оскільки стало легше дістатися до цих віддалених місць видобутку, і просто недостатньо правоохоронних органів для захисту цієї території. Команда попереджає, якщо ми не сповільнимо руйнування, шкода торфовищам Амазонки може стати постійною, з серйозними екологічними, соціальними та економічними наслідками в майбутньому.

Раніше Фокус писав про те, що вчені дісталися до найвищого дерева, розміром з 25-поверховий будинок.