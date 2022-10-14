Гігант Амазонії. Учені дісталися найвищого дерева, розміром з 25-поверховий будинок (відео)

Дослідникам довелося подолати приблизно 500 км порогів річки Ярі та ще 40 км лісу, де ще не ступала нога людини.

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Уперше гігантське дерево на півночі Бразилії було виявлено ще в 2019 році. Тоді вчені використали метод дистанційного зондування з використанням лазерного сканера на літаку. Однак дістатися гіганта у Флореста-Естадуаль-ду-Пару вченим не вдавалося до минулого вересня, пише Daily Mail.

Три роки тому група вчених із Кембриджського університету вирушила в експедицію до дерева-гіганта, проте вони так і не змогли дістатися пункту призначення — подорож довелося перервати з метою безпеки команди. Втім, якийсь "улов" все ж таки був — дорогою вчені задокументували низку інших високих дерев. Також Кембриджський університет опублікував наукову статтю, в якій йшлося про те, що їм вдалося виявити найвище дерево Амазонії.

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Успішно дістатися гіганта вдалося у вересні 2022 року бразильським ученим. Під час експедиції вони подолали 482 кілометри порогів річки Ярі, а потім пройшли ще 40 кілометрів рідним лісом дерева-гіганта, де ще не ступала нога людини. Зазначимо, що обидві експедиції очолював професор Федерального університету Валес-ду-Жекітінонья-е-Мукурі Ерік Горгенс.

Дослідники зазначають, що найвище дерево Амазонії досягає у висоту трохи більше 88 метрів, а його окружність — майже 10 метрів. Його розміри можна порівняти з 25-поверховою будівлею, або 20 двоповерховими автобусами, поставленими один на одного, і лише трохи нижче за Статую Свободи в Нью-Йорку.

Гігантське дерево належить до виду Dinizia excelsais і є найвищим видом у сімействі горохових. Ці дерева особливо цінуються за свою тверду деревину.

Учені зазначають, що дерево такого розміру здатне зберігати до 40 тонн вуглецю, що робить представників цього сімейства цінним ресурсом у боротьбі з парниковими викидами.

Утім, незважаючи на свої величезні розміри, Dinizia excelsais з Амазонії не є найвищим деревом на планеті. Поки що пальму першості все ще утримує каліфорнійське червоне дерево, яке сягає майже 116 метрів заввишки.

Раніше Фокус писав, що самотня ялина на безлюдному острові розкриє секрети Південного океану.