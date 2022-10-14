Гигант Амазонии. Ученые добрались до самого высокого дерева, размером с 25-этажный дом (видео)

Исследователям пришлось преодолеть около 500 км порогов реки Яри и еще 40 км леса, где еще не ступала нога человека.

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Впервые гигантское дерево на севере Бразилии было обнаружено еще в 2019 году. Тогда ученые использовали метод дистанционного зондирования с использованием лазерного сканера на самолете. Однако добраться к гиганту в Флореста-Эстадуаль-ду-Пару ученым не удавалось до прошлого сентября, пишет Daily Mail.

Три года назад группа ученых из Кембриджского университета отправилась в экспедицию к дереву-гиганту, однако они так и не смогли добраться в пункт назначения — путешествие пришлось прервать в целях безопасности команды. Впрочем, некоторый "улов" все же был — по пути ученые задокументировали ряд других высоких деревьев. Также Кембриджский университет опубликовал научную статью, в которой говорилось, что им удалось обнаружить самое высокое дерево Амазонии.

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Успешно добраться до гиганта удалось в сентябре 2022 года бразильским ученым. В ходе экспедиции они преодолели 482 километра порогов реки Яри, а затем прошли еще 40 километров родным лесом дерева-гиганта, где не ступала еще нога человека. Отметим, что обе экспедиции возглавлял профессор Федерального университета Валес-ду-Жекитинонья-э-Мукури Эрик Горгенс.

Исследователи отмечают, что самое высоко дерево Амазонии достигает в высоту чуть более 88 метров, а его окружность — почти 10 метров. Его размеры соизмеримы с 25-этажным зданием, или 20 двухэтажными автобусами, поставленными друг на друга, и всего немногим ниже Статуи Свободы в Нью-Йорке.

Гигантское дерево относится к виду Dinizia excelsais и является самым высокорослым видом в семействе гороховых. Эти деревья в особенности ценятся за свою твердую древесину.

Ученые отмечают, что дерево такого размера способно хранить до 40 тонн углерода, что делает представителей этого семейства ценным ресурсом в борьбе с парниковыми выбросами.

Впрочем, несмотря на свои гигантские размеры, Dinizia excelsais из Амазонии не является самым высоким деревом на планете. Пока пальму первенства все еще удерживает калифорнийское красное дерево, которое достигает порядка 116 метров в высоту.

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