Самотня ялина на безлюдному острові розкриє секрети Південного океану

Учені сподіваються, що віддалена сітхінська ялина з острова Кемпбелл розповість про одного з найбільших поглиначів вуглецю у світі.

Дев'ятиметрова ялинка-одиначка з безлюдного острова Кемпбелл у Південному океані допоможе вченим дізнатися більше про те, як відбувається поглинання вуглекислого газу в Південному океані, пише The Guardian.

Здавалося б, що може бути примітного в самотній ялинці на пустельному чагарниковому острові, що продувається вітрами. А от і може — в Південному океані є не так багато дерев, і ця віддалена 9-метрова сосна зберігає в собі безліч секретів води, що оточує острів.

Докторка Джоселін Тернбулл із GNS Science зазначає, що Південний океан є одним із найбільших поглиначів вуглекислого газу — на нього припадає десята частина всіх викидів, які були зроблені людиною за останні 1,5 століття.

За словами вчених, взяття проб є найкращим способом вимірювання концентрації CO2, його можна доповнити радіовуглецевим датуванням проб із глибинної води. Однак є невелика проблема — неможливо зібрати повітря, яке було десь три десятиліття тому, адже його більше не існує.

У результаті докторка Тернбулл sз колегами дійшли до ідеї використання річних кілець — рослини поглинають вуглекислий газ із повітря та використовують його для росту, а значить, він залишається в річних кільцях дерев. Друга проблема полягала в тому, що в Південному океані не так багато дерев, що вкорінилися. Ось тут на допомогу вченим і прийшла самотня ялина на безлюдному острові.

Учені відзначають, що ситхська ялина виросла набагато швидше, ніж будь-яка інша рослина в цьому регіоні, а тому може розповісти багато секретів Південного океану. Вчені вже взяли пробу діаметром 5 мм і надалі сподіваються отримати відповіді на питання, що їх цікавлять. Наприклад, що буде, коли вуглецеві поглиначі "заповняться", чи це вплине на швидкість глобального потепління та чи можна використовувати Південний океан для поглинання ще більшої кількості викидів.

Вважається, ця ялину висадив на острові лорд Ренфурлі, тодішній губернатор Нової Зеландії, на початку 20-го століття. Однак дослідникам не вдалося підтвердити цю інформацію. Дерево занесли в Книгу рекордів Гіннеса як "найвіддаленіше дерево" — в радіусі понад 200 км немає жодного дерева. Втім дослідники не вважають, що його варто вважати "найсамотнішим" — компанію на острові ялинці складають морські слони та леви, пінгвіни й альбатроси.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про черепаху-самітницю, якій вдалося пережити десяток вивержень вулканів.