Угроза разрушительных лесных пожаров в Европе выросла в 10 раз: что стало причиной

Этим летом по Европе прокатилась волна сильнейших пожаров, оставив после себя выжженные территории – ученые считают, что нашли причину смертоносных масштабных пожаров. Более того, вероятность возникновения таких катаклизмов в будущем выросла в разы.

Related video

Масштабные лесные пожары волной прокатились, опустошив огромные территории Турции, Греции и Кипра. Теперь ученые считают, что смогли найти причину смертоносных пожаров – дело в изменении климата. Более того, новое исследование показывает, что вероятность возникновения таких разрушительных пожаров в Турции, Греции и на Кипре увеличились в 10 раз из-за глобального потепления Земли, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Сильный сигнал изменения климата

Исследование было проведено Всемирной пожарной ассоциацией (WWA) и обнаружило, что вероятность лесных пожаров увеличилась в 10 раз из-за глобального потепления. Исследователи называют результаты "тревожным сигналом".

По словам исследователя из Центра экологической политики Имперского колледжа Лондона Теодора Кипинга, результаты их с коллегами анализа демонстрируют чрезвычайно сильный сигнал об изменении климата, указывающий на приближение более жарких и сухих условий.

Сегодня, при потеплении на 1,3°C, наблюдаются новые экстремальные ситуации в борьбе с лесными пожарами, которые заставляют спасателей работать на пределе своих возможностей. Куда более тревожно то, что, согласно прогнозам, будущее лишь впереди.

Прогнозируется, что уже в этом столетии нас ожидает потепление до 3°C, если страны не откажутся от ископаемого топлива быстрее. Этим летом масштабные пожары уже унесли жизни 20 человек, а 80 000 человек были вынуждены эвакуироваться. Кроме того, пожар уничтожил более миллиона гектаров земли.

Данные Всемирной пожарной ассоциации также свидетельствуют о том, что в этом году пожары были на 22% интенсивнее, чем в прошлом году, что делает 2025 год самым серьезным годом лесных пожаров в Европе за всю историю наблюдений.

Что вызвало масштабные лесные пожары в Европе?

Сотни лесных пожаров, вспыхнувших в Восточном Средиземноморье в июне и июле, были вызваны температурой выше 40°C, чрезвычайно сухой погодой и сильными ветрами. Исследование показало, что количество зимних осадков, предшествовавших лесным пожарам, сократилось примерно на 14% с доиндустриальной эпохи, когда началась интенсивная зависимость от ископаемого топлива.

Команда также обнаружила, что изменение климата увеличило вероятность недельных периодов сухого и жаркого воздуха, способствующего возгоранию растительности, в 13 раз. Кроме того, анализ выявил увеличение интенсивности областей высокого давления, которые усиливали экстремальные северные ветры, известные как этезианские ветры, которые и разжигали лесные пожары.

Однако ученые признают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы понять, почему ветры чаще достигают высокой скорости.

Напомним, ранее мы писали о том, что городские пожары стали источником новой опасности для человечества.

Ранее Фокус писал о том, что спутники запечатлели сотни опасных частиц от пожаров по всему миру.