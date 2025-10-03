До 70 000 дополнительных смертей в год: что приведет к гибели такого количества людей

Новое исследование показывает, что уже к середине столетия число смертей от дыма лесных пожаров возрастет на более чем 70%, и это только в США. Результаты указывают на то, что человеческие и экономические потери будут астрономическими.

Статистика указывает на то, что загрязнение дымом от лесных пожаров стало причиной 41 380 дополнительных смертей в год в период с 2011 по 2020 год. Теперь ученые считают, что это число может увеличиться более чем на 70% до 71 420 в течение следующих 25 лет из-за последствий изменения климата, пишет Live Science.

Лесные пожары становятся все более частыми

В ходе исследования ученые рассмотрели низкий и средний сценарии выбросов, при котором глобальная температура поднимется на 2 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня. Результаты указывают, что прогнозируемое число ежегодных смертей, связанных с дымом от лесных пожаров. В 2050 году будет эквивалентно 608 миллиардам долларов расходов на здравоохранение и других расходов.

По данным Школы устойчивого развития Стэнфордского университета, это число превышает предполагаемую стоимость всех других последствий, связанных с изменением климата, включая такие последствия, как сельскохозяйственные потери, ущерб от ураганов и смертность, вызванную перепадами температур.

Данные указывают на то, что активность лесных пожаров и воздействие дыма от лесных пожаров быстро меняются. По словам старшего автора исследования Маршалла Берка, профессора кафедры экологических социальных наук Стэнфордского университета, в течение последних десятилетий это стало настоящей угрозой для жителей США и других регионов Земли.

Основной причиной того, что лесные пожары становятся все более частыми и интенсивными, является глобальное потепление планеты. Дело в том, что повышение температуры снижает влажность почвы и обезвоживает растения, делая их более огнеопасными и легко воспламеняющимися от летящих углей. По данным Центра климатических и энергетических решений, после начала лесного пожара сочетание сухой растительности и теплого воздуха способствует его распространению и затрудняет тушение.

Изменение климата и лесные пожары также образуют обратную связь: чем больше количество лесных пожаров, тем больше усиливается потепление из-за парниковых газов, выделяющихся при сжигании органического вещества, а усиление потепления провоцирует все новые лесные пожары. Однако лесные пожары также выбрасывают в атмосферу другие загрязняющие вещества, включая мельчайшие частицы пыли и сажи, которые могут проникать в легкие и кровеносную систему.

Отметим, что эти частицы известны как PM2.5 – они примерно в 28 раз меньше толщины человеческого волоса и могут задерживаться на слизистой оболочке рта, носа и глаз человека. В краткосрочной перспективе это может привести к:

раздражению;

кашлю;

жжению;

обострению кожных заболеваний.

Если эти частицы попадут в легкие, они способны усугубить имеющиеся респираторные заболевания, такие как астма и хроническая обструктивная болезнь легких. Если частицы попадут в кровоток, они могут раздражать сердце, тем самым увеличивая риск сердечного приступа и ишемической болезни сердца.

Последствия масштабных лесных пожаров

В новом исследовании ученые оценили человеческие и экономические потери от воздействия дыма от лесных пожаров, команда проанализировала данные о смертности на уровне округов США в период с 2006 по 2019 год. Далее данные объединили с данными измерений выбросов дыма на уровне земли и ветра, используя машинное обучение для моделирования перемещения PM2.5 от лесных пожаров по всей Северной Америке.

Исследователи также изучили исторические данные о смертности и концентрации дыма, которые легли в основу разработки климатических моделей для прогнозирования влияния возросшего воздействия дыма от лесных пожаров на здоровье человека до 2050 года.

Результаты указывают на то, что к 2050 году изменение климата может привести к увеличению числа смертей в США на 30 000 человек в год из-за роста загрязнения окружающей среды лесными пожарами. Более того, даже при повышении глобальной температуры на 0,7°C число смертей, связанных с дымом т лесных пожаров, вероятно, вырастет до 60 000 в год уже к середине столетия.

