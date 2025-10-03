Земля в огне. За последние 40 лет частота разрушительных пожаров увеличилось в 4,4 раза

Новое исследование показывает, что сегодня мир гораздо более охвачен разрушительными пожарами, чем в 1980-х годах. Данные указывают на то, что частота этих катастрофических событий увеличилась в 4,4 раза за чуть более 40 лет.

Согласно новому исследованию, самые разрушительные и дорогостоящие лесные пожары на Земле сегодня случаются в четыре раза чаще, чем в 1980-х годах, из-за антропогенного изменения климата и переселения людей ближе к диким землям, пишет PHYS.org.

В новом исследовании лесные пожары рассмотрелись не по площади выгоревших земель, а по сложно поддающемуся расчету экономическому и человеческому ущербу. Результаты указывают на то, что изменение климата приводит к эскалации катастрофических для общества лесных пожаров.

Исследование было проведено австралийскими, американскими и немецкими специалистами по пожарам и показало, что 200 самых разрушительных пожаров с 1980 года, исходя из процентного соотношения ущерба от валового внутреннего продукта страны на тот момент с учетом инфляции. По словам ведущего автора исследования Кэлума Каннингема, пиреографа из Пожарного центра Университета Тасмании в Австралии, данные указывают, что частота этих событий увеличилась примерно в 4,4 раза с 1980 по 2023 год.

Статистика указывает на то, что около 43% из 200 наиболее разрушительных пожаров произошли за последние 10 лет. В 1980-х годах в мире в среднем происходило два катастрофических пожара в год, а в нескольких случаях – четыре. Однако с 2014 по 2023 год в мире в среднем происходило почти девять пожаров в год, в том числе 13 в 2021 году. Отмечается, что количество разрушительных пожаров резко возросло в 2015 году, что совпадает с все более экстремальными климатическими условиями. Отметим, что исследование завершилось в 2023 году, но за последние два года количество экстремальных пожаров лишь увеличилось.

Лидерами по количеству экономически разрушительных пожаров стали Европа и Северная Америка. Ситуация особенно сложная в Средиземноморье вокруг Греции, Италии, Испании и Португалии, а также на западе США вокруг Калифорнии. Основной причиной называют климат, склонный к внезапной засухе, усугубленный глобальным потеплением. Исследователи также обнаружили утроение числа случаев гибели не менее 10 человек в результате одного пожара, например, пожара в Парадайзе в 2018 году, пожара в Лахайне в 2023 году и пожара в Лос-Анджелесе в 2025 году.

Ученые часто используют в качестве меры площади, охваченной огнем, однако Каннингем считает такой подход некорректным, поскольку он не отражает воздействие на людей. По словам ученых, площадь пожара не так важна, как экономика и жизни людей.

Однако экономические данные получить сложно, поскольку многие страны держат эту информацию в тайне, что не позволяет рассчитать глобальные тенденции и итоговые показатели. В новом исследовании ученые смогли получить данные о мировой экономике за более чем 40 лет от страхового гиганта Munich Re, а затем объединить их с общедоступной базой данных Международной базы данных о стихийных бедствиях, которая не столь полна. В исследовании рассматривалась "пожароопасная погода" — жаркая, сухая и ветреная погода, которая повышает вероятность и опасность экстремальных пожаров. Было обнаружено, что эти условия усиливаются, что связано со сжиганием угля, нефти и природного газа.

Результаты указывают на связь между тем, что все катастрофы в основном происходили во время экстремальных погодных условий. Кроме того, ученые наблюдают тенденцию к тому, что эти условия становятся все более распространенными, и причиной тому изменение климата.

Ученые признают, что разрушительные пожары все равно случались бы, если бы не было антропогенного изменения климата. Однако повышая глобальную температуру планеты, люди безусловно увеличивают шансы возникновения катастрофичных пожаров.

