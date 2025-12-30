Дим від лісових пожеж виявився в рази небезпечнішим, ніж вважалося: у чому підступ

Дослідники щойно виявили, що лісові пожежі викидають у земну атмосферу набагато більше газів, що забруднюють повітря, ніж передбачалося раніше.

У міру поширення лісових пожеж вони викидають в атмосферу хмари газів і частинок. Тепер учені вважають, що масштаби цього забруднення були недооцінені раніше — вважається, що викиди можуть утворювати дрібні частинки, що погіршують якість повітря, особливо в регіонах, які вже страждають від антропогенного забруднення, пише SciTechDaily.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У новому дослідженні вчені виявили, що лісові пожежі в усьому світі здатні викидати набагато більше газів, що забруднюють, ніж передбачалося раніше. Аналіз також вказав на регіони, де дим від лісових пожеж перетинається із зонами інтенсивного антропогенного забруднення. Усе це, за словами вчених, створює проблеми з якістю повітря.

Відео дня

Щороку лісові пожежі знищують великі площі рослинності, викидаючи в повітря суміш водяної пари, попелу та вуглецевмісних хімічних речовин. Деякі з цих речовин є летючими органічними сполуками, які легко існують у газоподібному стані. Інші переходять у газоподібний стан лише за вищих температур і класифікуються як проміжні та напівлеткі органічні сполуки. Потрапивши в повітря, ці частково леткі сполуки легше утворюють дрібні частинки, ніж леткі органічні сполуки.

Попри важливість цих частинок, їх часто не включають дослідження викидів від лісових пожеж. Ба більше, їхня величезна кількість і хімічне розмаїття ускладнюють вимірювання цих частинок, а тому багато попередніх оцінок вчених здебільшого були зосереджені на летких органічних сполуках.

У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб включити в аналіз ці раніше ігноровані сполуки, щоб краще зрозуміти, як лісові пожежі впливають на якість повітря, здоров'я людини й глобальний клімат. За словами першого автора дослідження Люйіна Хуаня, нові оцінки збільшують викиди органічних сполук від лісових пожеж приблизно на 21%.

Під час дослідження команда вивчила глобальні дані про території, що вигоріли внаслідок лісових пожеж у період з 1997 по 2023 рік. Далі вчені зібрали дані про типи та кількості летких органічних сполук, що виділяються під час горіння різних типів рослинності. Об'єднавши ці дані, вчені розрахували щорічні викиди від лісових пожеж по всьому світу.

Результати показують, що лісові пожежі щорічно викидають в атмосферу в середньому 143 мільйони тонн органічних сполук. Ця цифра приблизно на 21% вища, ніж попередні оцінки. Коли вчені порівняли викиди від лісових пожеж зі своїми більш ранніми оцінками забруднення, спричиненого діяльністю людини, вони виявили, що джерела забруднення, пов'язані з діяльністю людини, все ще продукують більше забруднювальних речовин у повітрі загалом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені зрозуміли, як лісові пожежі спричиняють зсуви та повені.

Раніше Фокус писав про те, що масштабні лісові пожежі можуть бути корисними для планети.