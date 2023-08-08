Запускають низку лих. Учені зрозуміли, як лісові пожежі спричиняють зсуви та повені

Раніше дослідники вважали, що всьому виною восковий шар у випаленому ґрунті, проте все виявилося інакше, ніж припускали вчені.

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В умовах глобального потепління Землі та різких кліматичних змін, теплові хвилі, які обрушуються на нашу планету, спричиняють дедалі масштабніші лісові пожежі. Кліматологи попереджають, що рекордно високі температури, ймовірно, збережуться і 2025 року, а отже, світ зіткнеться з іще більшою кількістю лісових пожеж, подібних до тих, що вирували в Канаді та Греції, пише Sci Tech Daily.

Раніше дослідники думали, що восковий шар у випаленому ґрунті призводить до стікання води на землю, внаслідок чого відбуваються масштабні повені та зсуви. Однак недавні дослідження показують, що випалений ґрунт насправді може поглинати воду. Вчені вважають, що ці дані можуть допомогти в точнішому прогнозуванні повеней і зсувів після пожежі.

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Наприклад, 2020 року у горах Сан-Габріель в окрузі Лос-Анджелес сталася одна з найбільш руйнівних лісових пожеж, яка знищила понад 11 00 акрів землі, а також зруйнувала 1,5 сотні будівель. Проте лиха не припинилися навіть коли пожежникам вдалося придушити бурхливий вогонь. Пізніше зливові дощі на цих випалених територіях можуть призвести до повеней, зсувів і селевих потоків, які лише посилять руйнування, залишені пожежею. Вчені побоюються, що таких повеней і зсувів ставатиме лише більше в умовах кліматичної кризи, яку переживає наша планета.

Тепер дослідники вважають, що розуміння того, як вода накопичується в ґрунті, а також відстеження стоку і річкового стоку в районах пожеж допоможе владі прогнозувати, коли й де можуть статися ці лиха після лісових пожеж. Таким чином у влади буде більше часу, щоб убезпечити жителів від раптових повеней і переміщень уламків.

Зображення зони пожежі Bobcat 2020 року показують серйозність опіку ґрунту та місця, які вивчали дослідники Фото: USDA Forest Service

Загальновідомо, що втрата рослинності під час лісової пожежі робить ґрунт вразливим для ерозії, оскільки коріння рослин, які утримують ґрунт на місці, в'януть і відмирають. Однак раніше вчені вважали, що під час горіння листя їхній восковий наліт утворює органічну маслянисту речовину на поверхні ґрунту. Це воскове покриття створює так званий шар, що відштовхує вологу, внаслідок чого ґрунт більше не може поглинати воду. Однак нове дослідження тепер ставить цю теорію під сумнів.

Дослідники з Коледжу літератури, мистецтв і науки Університету Південної Каліфорнії в Дорнсайфі у співпраці з дослідниками з Мічиганського університету, Геологічної служби США та Університету Рутгерса провели дослідження, під час якого спостерігали за двома сезонами дощів після пожежі Bobcat із грудня 2020 року до березня 2022 року.

Автори дослідження дійшли висновку, що вода насправді поглинається випаленою землею, попри восковий наліт. Під час дослідження вчені вивчили три вододіли — ділянки землі, з яких дощові та талі води зливаються в струмки та річки. При цьому два з цих вододілів згоріли під час лісової пожежі, тоді як третій, розташований у горах Сан-Габріель у Південній Каліфорнії, здебільшого залишився недоторканим.

Дослідники виявили, що після лісової пожежі значна частина водного потоку в усіх трьох вододілах надходила з води, що вбралася в землю. За словами провідного автора дослідження, професора наук про Землю, вони з колегами виявили, що потік води та сміття в струмках згорілого району був у 4-10 разів більшим, ніж потік у струмку на незайманій території. Однак найбільш дивним здавалося те, що зливова вода просочила землю в обох вигорілих вододілах. При цьому у вододілі, що вцілів, дерева поглинали воду, не даючи їй потрапити в струмок

Вчені дійшли висновку, що збільшення кількості води в річках відбулося через випалені території, на яких дерева і рослини просто не могли утримувати воду у своєму корінні. Таким чином вчені дійшли висновку, що восковий шар, який утворюється після лісової пожежі, насправді не перешкоджає поглинанню води ґрунтом.

Однак вчені побоюються, що накопичення води являє собою постійну загрозу. Виявлення областей, схильних до високого ризику селевих потоків і селів, і точне прогнозування кількості селевих потоків після дощу в зонах пожеж залежить від розуміння того, як вода проникає в ґрунт у різних районах і як вона сприяє течії струмків. З новими даними вчені вважають, що місцева влада зможе прогнозувати зсуви і повені після великих лісових пожеж, а значить зможе вчасно попередити людей, які опиняться в зоні ризику.

Раніше Фокус писав про те, що вогонь пожирає Європу: пожежі в Греції — найінтенсивніші й найтоксичніші за всю історію спостережень.