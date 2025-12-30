Дым от лесных пожаров оказался в разы опаснее, чем считалось: в чем подвох

Исследователи только что обнаружили, что лесные пожары выбрасывают в земную атмосферу гораздо больше загрязняющих воздух газов, чем предполагалось ранее.

По мере распространения лесных пожаров они выбрасывают в атмосферу облака газов и частиц. Теперь ученые считают, что масштабы этого загрязнения были недооценены ранее — считается, что выбросы могут образовывать мелкие частицы, ухудшающие качество воздуха, особенно в регионах, уже страдающих от антропогенного загрязнения, пишет SciTechDaily.

В новом исследовании ученые обнаружили, что лесные пожары во всем мире способны выбрасывать гораздо больше загрязняющих газов, чем предполагалось ранее. Анализ также указал на регионы, где дым от лесных пожаров пересекается с зонами интенсивного антропогенного загрязнения. Все это, по словам ученых, создает проблемы с качеством воздуха.

Ежегодно лесные пожары уничтожают обширные площади растительности, выбрасывая в воздух смесь водяного пара, пепла и углесодержащих химических веществ. Некоторые из этих веществ являются летучими органическими соединениями, которые легко существуют в газообразном состоянии. Другие переходят в газообразное состояние лишь при более высоких температурах и классифицируются как промежуточные и полулетучие органические соединения. Попав в воздух, эти частично летучие соединения легче образуют мелкие частицы, чем летучие органические соединения.

Несмотря на важность этих частиц, их часто не включают исследования выбросов от лесных пожаров. Более того, их огромное количество и химическое разнообразие затрудняют измерение этих частиц, а потому многие предыдущие оценки ученых в основном были сосредоточены на летучих органических соединениях.

В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы включить в анализ эти ранее игнорируемые соединения, чтобы лучше понять, как лесне пожары влияют на качество воздуха, здоровье человека и глобальный климат. По словам первого автора исследования Люйина Хуаня, новые оценки увеличивают выбросы органических соединений от лесных пожаров примерно на 21%.

В ходе исследования команда изучила глобальные данные о территориях, выгоревших в результате лесных пожаров в период с 1997 по 2023 год. Далее ученые собрали данные о типах и количествах летучих органических соединений, выделяющихся при горении различных типов растительности. Объединив эти данные, ученые рассчитали ежегодные выбросы от лесных пожаров по всему миру.

Результаты показывают, что лесные пожары ежегодно выбрасывают в атмосферу в среднем 143 миллиона тонн органических соединений. Эта цифра примерно на 21% выше, чем предыдущие оценки. Когда ученые сравнили выбросы от лесных пожаров со своими более ранними оценками загрязнения, вызванного деятельностью человека, они обнаружили, что источники загрязнения, связанные с деятельностью человека, все еще производят больше загрязняющих веществ в воздухе в целом.

