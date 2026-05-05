Огонь охватил 75 гектаров леса: на Закарпатье в течение дня пытаются ликвидировать пожар (видео)

В Мукачевском районе Закарпатской области вблизи поселка Воловец продолжается масштабный лесной пожар, который охватил значительные территории. Несмотря на привлечение значительных сил и средств, отдельные очаги возгорания остаются активными.

Как сообщил журналист Виталий Глагола на своей странице в Telegram, по состоянию на 21:00 пожар в лесу вблизи Воловца не ликвидирован. По его информации, фотографии от очевидцев фиксируют несколько очагов огня, которые пока не удается потушить. На месте происшествия развернут штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Ранее председатель Закарпатской областной военной администрации Мирослав Белецкий сообщал, что пожар в районе Воловца охватил около 75 гектаров леса. К тушению привлечено 19 единиц техники, 128 спасателей, а также авиация. К борьбе со стихией присоединились и местные жители. По словам главы области, ситуация находится под его личным контролем, а причины возгорания сейчас устанавливаются.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям вечером уточняли, что сообщение о возгорании поступило 5 мая в 15:27. Речь идет о возгорании лесной подстилки в урочище Килица вблизи Воловца. К ликвидации пожара привлечены 44 спасателя и 13 единиц техники из подразделений пожарно-спасательных отрядов. Для координации действий и мониторинга ситуации используются беспилотные летательные аппараты.

Кроме этого, на месте работают 16 работников лесного хозяйства, которые привлекли два пожарных модуля. По предварительным оценкам, площадь возгорания на этом участке составляет около 15 гектаров.

