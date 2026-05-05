Вогонь охопив 75 гектарів лісу: на Закарпатті протягом дня намагаються ліквідувати пожежу (відео)

У Мукачівському районі Закарпатської області поблизу селища Воловець триває масштабна лісова пожежа, яка охопила значні території. Попри залучення значних сил і засобів, окремі осередки займання залишаються активними.

Як повідомив журналіст Віталій Глагола на своїй сторінці в Telegram, станом на 21:00 пожежа в лісі поблизу Воловця не ліквідована. За його інформацією, світлини від очевидців фіксують кілька осередків вогню, які наразі не вдається загасити. На місці події розгорнуто штаб із ліквідації надзвичайної ситуації.

Раніше голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький повідомляв, що пожежа в районі Воловця охопила близько 75 гектарів лісу. До гасіння залучено 19 одиниць техніки, 128 рятувальників, а також авіацію. До боротьби зі стихією долучилися й місцеві жителі. За словами очільника області, ситуація перебуває під його особистим контролем, а причини займання наразі встановлюються.

Відео дня

У Державній службі з надзвичайних ситуацій ввечері уточнювали, що повідомлення про загоряння надійшло 5 травня о 15:27. Йдеться про займання лісової підстилки в урочищі Кілиця поблизу Воловця. До ліквідації пожежі залучено 44 рятувальники та 13 одиниць техніки з підрозділів пожежно-рятувальних загонів. Для координації дій і моніторингу ситуації використовуються безпілотні літальні апарати.

Окрім цього, на місці працюють 16 працівників лісового господарства, які залучили два пожежні модулі. За попередніми оцінками, площа займання на цій ділянці становить близько 15 гектарів.

Нагадаємо, що увечері 5 травня російські війська атакували Дніпро. Після серії вибухів у місті зафіксували займання, а над районом ураження піднявся густий дим, який було видно з різних частин міста.

Також раніше Фокус писав, що з приходом весни в Україні значно частішають випадки спалювання сухої трави та листя, попри заборону. У КМДА наголошують, що це не лише шкодить природі, а й може призвести до масштабних пожеж, знищення ґрунтів і небезпечних викидів у повітря.