Горить ліс у Зоні відчуження: пожежа біля Чорнобиля охопила понад 1100 гектарів (відео)

У Зоні відчуження на Київщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Через сильний вітер вогонь швидко поширюється, а площа займання вже перевищила 1100 гектарів.

Про це повідомили в ДСНС України.

Там зазначили, що пожежа охоплює нові квартали лісового масиву, а ситуацію ускладнюють суха погода, сильні пориви вітру та мінна небезпека на окремих ділянках території.

У частині лісових кварталів роботи з гасіння тимчасово не проводяться через загрозу вибухонебезпечних предметів. Це суттєво обмежує можливості рятувальників у боротьбі з вогнем.

До ліквідації пожежі залучили підрозділи ДСНС, спеціальну техніку та сили інших служб. Рятувальники працюють у посиленому режимі, локалізують осередки займання та намагаються не допустити подальшого поширення вогню.

Роботи з ліквідації пожежі тривають.

