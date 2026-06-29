Воздух в Киеве и области загрязнен: что известно о последствиях пожара в Чернобыльской зоне

В Киеве и районах Киевской области зафиксировано ухудшение качества атмосферного воздуха из-за распространения продуктов горения из Чернобыльской зоны отчуждения. Дымовые шлейфы, образовавшиеся в результате масштабных лесных пожаров, содержат повышенные концентрации угарного газа и твердых частиц.

Согласно анализу специалистов Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины, спутниковые данные подтвердили распространение загрязненных воздушных масс с территории Чернобыльской зоны отчуждения в направлении Киева и прилегающих районов.

Пожары в экосистемах Чернобыльской зоны начались 25 июня. Через несколько дней ситуация осложнилась, и 27 и 28 июня ветер начал переносить продукты горения к югу от очагов возгорания. Именно это стало причиной появления дыма и ухудшения прозрачности воздуха в столице, а также в Вышгородском, Бучанском и Броварском районах Киевской области.

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Насколько загрязнен воздух в Киевской области Фото: НАН Украины Насколько загрязнен воздух в Киевской области Фото: НАН Украины

В частности, эксперты провели анализ спутниковых снимков и установили, что над территориями, прилегающими к зоне пожаров, сформировались шлейфы загрязнённого воздуха. По данным спутника Sentinel-5P, в них было зафиксировано увеличение количества угарного газа (CO) и аэрозольных частиц, которые являются показателями загрязнения атмосферы.

Более того, загрязнённые воздушные массы распространились на значительное расстояние — отдельные следы продуктов горения наблюдаются примерно в 170 километрах от мест, где возникли пожары. Из-за этого в некоторых районах Киевской области могут ощущаться последствия возгорания даже на значительном расстоянии от самой зоны отчуждения.

Удалось ли спасателям потушить пожары в Чернобыльской зоне

Стоит отметить, что по состоянию на 29 июня пожары в Чернобыльской зоне полностью не ликвидированы. Отдельные очаги возгорания остаются активными, а дальнейшее развитие ситуации с качеством воздуха зависит от погодных условий, прежде всего от направления и скорости ветра.

По прогнозам специалистов, в случае установления северного направления ветра дымовые массы могут вновь смещаться в сторону Киева и населенных пунктов вблизи столицы. Именно поэтому мониторинг состояния атмосферы продолжается в постоянном режиме.

Последствия пожара в Чернобыльской зоне Фото: ГСЧС Последствия пожара в Чернобыльской зоне Фото: ГСЧС

В Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения сообщили, что возгорания на территории Чернобыльской зоны возникли после падения вражеских беспилотников.

На данный момент спасателям удалось потушить один из пожаров в природоохранном научно-исследовательском отделении. В то же время на других участках работы продолжаются — специалисты локализуют огонь, создают защитные рубежи и делают все возможное, чтобы пламя не распространялось дальше по лесным массивам.

В целом, обстановку на месте пожара контролируют с помощью систем видеонаблюдения и других средств наблюдения, в частности с помощью Сил обороны Украины.

Кроме того, службы продолжают следить за радиационной обстановкой.

По данным ГСЧС, к ликвидации пожаров привлечено более 200 человек и около 60 единиц техники. На месте работают спасатели и сотрудники пожарной охраны государственного специализированного предприятия "Северная Пуща".

Из-за сложного рельефа местности и большой площади пожара пожарным подразделениям приходится работать в тяжелых условиях. Чтобы техника могла добраться до отдельных очагов, с помощью инженерной техники расчищают дороги и подъездные пути.

Кроме того, вокруг опасных участков создают специальные минерализованные полосы, которые помогают сдерживать распространение огня и защищать соседние территории от повторного возгорания.

Работу спасателей затрудняет и сильная жара. Например, непосредственно в местах возгорания температура местами поднимается примерно до 50 градусов.

Напомним, что в мае в Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области также продолжалась ликвидация масштабного лесного пожара, площадь которого превысила 1100 гектаров. Из-за сильного ветра, сухой погоды и минной опасности на отдельных участках спасатели работали в затрудненных условиях.

Впоследствии в МВД Украины сообщили, что радиационная обстановка в Украине, несмотря на масштабные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения, остается стабильной.