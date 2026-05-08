Масштабный пожар в Чернобыльской зоне: в МВД ответили, есть ли радиационная угроза

Радиационная ситуация в Украине остается стабильной на фоне масштабного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. По состоянию на 11:00 8 мая уровень гамма-излучения находится в пределах нормы.

Об этом сообщили в МВД Украины.

Данные предоставила Национальная гидрометеорологическая служба ГСЧС Украины.

В МВД уточнили, что нормальные показатели фиксируют на всей территории страны, в частности на севере Киевской области. В то же время ликвидация масштабного пожара в Чернобыльской зоне продолжается.

В ведомстве также призвали граждан ориентироваться только на официальные источники информации в случае появления противоречивых сообщений в публичном пространстве.

МВД пообещало оперативно информировать о радиационной ситуации.

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения на Киевщине продолжается масштабный лесной пожар. По состоянию на 8 мая огонь охватил более 1100 гектаров и продолжает распространяться из-за сильного ветра и сухой погоды. Ситуацию осложняет минная опасность — на части территорий тушение временно не проводят из-за угрозы взрывоопасных предметов. К ликвидации пожара привлечены подразделения ГСЧС, спецтехника и силы других служб.

Недавно масштабный лесной пожар вспыхнул и на Закарпатье. В Мукачевском районе вблизи поселка Воловец огонь охватил 75 гектаров леса, а отдельные очаги возгорания оставались активными даже после привлечения значительных сил спасателей. По данным журналиста Виталия Глаголы, на месте развернули штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Также ранее Фокус писал, что с приходом весны в Украине значительно учащаются случаи сжигания сухой травы и листьев, несмотря на запрет. В КГГА отмечают, что это не только вредит природе, но и может привести к масштабным пожарам, уничтожению почв и опасным выбросам в воздух.