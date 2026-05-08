Масштабна пожежа в Чорнобильській зоні: в МВС відповіли, чи є радіаційна загроза

Радіаційна ситуація в Україні залишається стабільною на тлі масштабної пожежі у Чорнобильській зоні відчуження. Станом на 11:00 8 травня рівень гамма-випромінювання перебуває в межах норми.

Про це повідомили в МВС України.

Станом на 11:00 8 травня рівень гамма-випромінювання перебуває в межах норми. Дані надала Національна гідрометеорологічна служба ДСНС України.

У МВС уточнили, що нормальні показники фіксують на всій території країни, зокрема на півночі Київської області. Водночас ліквідація масштабної пожежі в Чорнобильській зоні триває.

У відомстві також закликали громадян орієнтуватися лише на офіційні джерела інформації у разі появи суперечливих повідомлень у публічному просторі.

МВС пообіцяло оперативно інформувати про радіаційну ситуацію.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні відчуження на Київщині триває масштабна лісова пожежа. Станом на 8 травня вогонь охопив понад 1100 гектарів і продовжує поширюватися через сильний вітер та суху погоду. Ситуацію ускладнює мінна небезпека — на частині територій гасіння тимчасово не проводять через загрозу вибухонебезпечних предметів. До ліквідації пожежі залучені підрозділи ДСНС, спецтехніка та сили інших служб.

Відео дня

Нещодавно масштабна лісова пожежа спалахнула й на Закарпатті. У Мукачівському районі поблизу селища Воловець вогонь охопив 75 гектарів лісу, а окремі осередки займання залишалися активними навіть після залучення значних сил рятувальників. За даними журналіста Віталія Глаголи, на місці розгорнули штаб з ліквідації надзвичайної ситуації.

Також раніше Фокус писав, що з приходом весни в Україні значно частішають випадки спалювання сухої трави та листя, попри заборону. У КМДА наголошують, що це не лише шкодить природі, а й може призвести до масштабних пожеж, знищення ґрунтів і небезпечних викидів у повітря.