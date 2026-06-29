Повітря у Києві та області забруднене: що відомо про наслідки пожежі у Чорнобильській зоні

У Києві та районах Київської області зафіксували погіршення якості атмосферного повітря через поширення продуктів горіння із Чорнобильської зони відчуження. Димові шлейфи, які утворилися внаслідок масштабних лісових пожеж, містять підвищені концентрації чадного газу та твердих частинок.

За аналізом фахівців Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України, супутникові дані підтвердили поширення забруднених повітряних мас із території Чорнобильської зони відчуження у напрямку Києва та прилеглих районів.

Пожежі в екосистемах Чорнобильської зони почалися 25 червня. За кілька днів ситуація ускладнилася і 27 та 28 червня вітер почав переносити продукти горіння на південь від осередків займання. Саме це стало причиною появи диму та погіршення прозорості повітря у столиці, а також у Вишгородському, Бучанському та Броварському районах Київської області.

Наскільки забруднене повітря на Київщині Фото: НАН України Наскільки забруднене повітря на Київщині Фото: НАН України

Зокрема, експерти провели аналіз супутникових знімків і встановили, що над територіями, прилеглими до зони пожеж, сформувалися шлейфи забрудненого повітря. За інформацією із супутника Sentinel-5P, у них зафіксували збільшення кількості чадного газу (CO) та аерозольних частинок, які є показниками забруднення атмосфери.

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Ба більше, забруднені повітряні маси поширилися на значну відстань — окремі сліди продуктів горіння спостерігаються приблизно за 170 кілометрів від місць, де виникли пожежі. Через це у деяких районах Київщини можуть відчуватися наслідки займання навіть на значній відстані від самої зони відчуження.

Чи вдалося рятувальникам погасити пожежі у Чорнобильській зоні

Варто зазначити, що станом на 29 червня пожежі у Чорнобильській зоні повністю не ліквідовані. Окремі осередки горіння залишаються активними, а подальша ситуація із якістю повітря залежить від погодних умов, передусім від напрямку та швидкості вітру.

За прогнозами фахівців, у разі встановлення північного напрямку вітру димові маси можуть знову переміщуватися у бік Києва та населених пунктів поблизу столиці. Саме тому моніторинг стану атмосфери продовжується у постійному режимі.

Наслідки пожежі у Чорнобильській зоні Фото: ДСНС Наслідки пожежі у Чорнобильській зоні Фото: ДСНС

У Державному агентстві України з управління зоною відчуження повідомили, що загоряння на території Чорнобильської зони виникли після падіння ворожих безпілотників.

Наразі рятувальникам вдалося ліквідувати одну з пожеж у природоохоронному науково-дослідному відділенні. Водночас на інших ділянках роботи тривають — фахівці локалізують вогонь, створюють захисні рубежі та роблять усе можливе, щоб полум’я не поширювалося далі лісовими масивами.

В цілому, обстановку на місці пожежі контролюють за допомогою систем відеоспостереження та інших засобів спостереження, зокрема можливостей Сил оборони України.

Окремо служби продовжують стежити за радіаційною ситуацією.

За даними ДСНС, до ліквідації пожеж залучено понад 200 людей та близько 60 одиниць техніки. На місці працюють рятувальники та працівники пожежної охорони державного спеціалізованого підприємства "Північна Пуща".

Через складний рельєф місцевості та велику площу займання пожежним підрозділам доводиться працювати у важких умовах. Для того щоб техніка могла дістатися до окремих осередків, за допомогою інженерної техніки розчищають дороги та під’їзні шляхи.

Також навколо небезпечних ділянок створюють спеціальні мінералізовані смуги, які допомагають стримувати поширення вогню та захищати сусідні території від повторного займання.

Ускладнює роботу рятувальників і сильна спека. До прикладу, безпосередньо у місцях горіння температура місцями піднімається приблизно до 50 градусів.

Нагадаємо, у травні у Чорнобильській зоні відчуження на Київщині також тривала ліквідація масштабної лісової пожежі, площа якої перевищила 1100 гектарів. Через сильний вітер, суху погоду та мінну небезпеку на окремих ділянках рятувальники працювали в ускладнених умовах.

Згодом, у МВС України повідомили, що радіаційна ситуація в Україні, попри масштабні пожежі у Чорнобильській зоні відчуження, залишається стабільною.