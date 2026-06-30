Смог у Києві через пожежу біля Чорнобиля: синоптикиня пояснила, коли місто перестане задихатися

Смог у Києві, який виник через масштабні лісові пожежі в Чорнобильській зоні, може почати зменшуватися вже з 1 липня. Водночас радіаційний фон у столиці та області залишається в межах норми.

Про це повідомила в коментарі УНІАН начальниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За її словами, у Чорнобильській зоні триває ліквідація масштабних лісових пожеж, а продукти горіння в окремі періоди переносяться вітром до Києва та Київської області.

Птуха пояснила, що шлейф диму поширюється на південь від осередків пожеж. Через це погіршується якість повітря та видимість у Києві, а також у Вишгородському, Бучанському та Броварському районах Київської області.

Водночас, за словами представниці Укргідрометцентру, радіаційний фон у Києві та області залишається в межах норми. У пробах атмосферних аерозолів, відібраних у Києві протягом 26–29 червня, перевищень допустимих концентрацій радіонуклідів не виявили.

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За прогнозом синоптиків, 30 червня північний помірний вітер ще може сприяти перенесенню продуктів горіння до столиці, якщо пожежі триватимуть. Водночас уже з 1 липня очікується зміна синоптичної ситуації: швидкість вітру зменшиться, а його напрямок зміниться.

“І це сприятиме зменшенню ймовірності перенесення продуктів горіння у бік Києва”, — повідомила Птуха.

Жителям рекомендують за потреби обмежувати перебування на відкритому повітрі та зачиняти вікна під час погіршення якості повітря.

“Якщо у людей є захворювання органів дихання, серцево-судинної системи, то треба трішки уважніше слідкувати за своїм здоров'ям. Але нічого критичного поки що і не прогнозуємо, і не спостерігаємо”, — сказала представниця Укргідрометцентру.

Нагадаємо, вранці 30 червня Київ знову огорнув смог через лісові пожежі в Чорнобильській зоні. У частині районів столиці в повітрі відчувався запах гару, а сервіс "Київ цифровий" повідомляв про високий рівень забруднення, зокрема в Подільському районі, на Петрівці та Оболоні.

Кілька днів тому ЗМІ повідомляли, що смог у Києві спричинили масштабні лісові пожежі в Чорнобильській зоні, де триває їх ліквідація. Дим поступово поширився на південь, через що погіршилися якість повітря та видимість у Києві, а також у Вишгородському, Бучанському й Броварському районах.

За даними супутника Sentinel-5P, шлейфи забрудненого повітря з підвищеним вмістом чадного газу та твердих частинок простягалися на відстань до 170 км від осередків пожеж.