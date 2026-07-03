"Стихія щомиті змінює напрямок": у Чорнобильській зоні зафіксували вогняний смерч (відео)

У Чорнобильській зоні відчуження під час масштабної лісової пожежі зафіксували рідкісне та небезпечне явище — вогняний смерч. Через сильний вітер і спеку полум’я утворило гігантський вогняний вихор, який швидко змінює напрямок руху вогню.

На сторінці ДСНС у Telegram опублікували кадри вогняного смерчу в Чорнобильській зоні та показали, як рятувальники продовжують боротьбу з пожежею.

У ДСНС пояснили, що вогняний смерч виникає через поєднання сильного вітру, високої температури, пилу та полум’я. Такі вихори здатні швидко поширювати вогонь і становлять серйозну небезпеку навіть для досвідчених пожежників.

"Там, де стихія щоміті змінює напрямок і випробовує людей на міцність, наші надзвичайники не відступають: день за днем ​​вони мужньо підтримують вогонь, щоб не дати йому поширитися далі", — йдеться в дописі.

Варто зазначити, що рятувальники Київщини вже чимало днів працюють у зоні відчуження практично безперервно,аби стримати поширення пожежі. Фахівці пояснюють, що вогонь виник після падіння ворожих безпілотників, які спричинили займання лісових масивів.

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За інформацією Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, станом на ранок 3 липня пожежі продовжували вирувати на окремих ділянках. До ліквідації наслідків залучили підрозділи ДСНС, пожежну охорону ДСП "Північна пуща" та працівників заповідника.

Щоб не допустити подальшого поширення вогню, рятувальники проводять окільцювання осередків займання, створюють мінералізовані смуги та розчищають дороги для проїзду пожежної техніки. Ситуацію цілодобово контролюють за допомогою дронів і систем відеоспостереження.

У заповіднику зазначили, що гасіння ускладнюють поривчастий вітер і спекотна погода, через які полум’я може різко змінювати напрямок. Попри це, радіаційний фон у зоні відчуження залишається в межах норми — перевищень наразі не зафіксовано.

Нагадаємо, що 29 червня у Києві та на Київщині зафіксували погіршення якості повітря через дим від пожеж у Чорнобильській зоні відчуження. У повітрі спостерігалося підвищення рівня чадного газу та дрібних частинок, а димові шлейфи дісталися кількох районів області.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Птуха повідомляла, що смог у Києві через пожежі у Чорнобильській зоні може почати зменшуватися після зміни погодних умов. Водночас, за її словами, радіаційний фон у столиці та Київській області залишався в межах норми.