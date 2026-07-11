Іспанія переживає найбільшу лісову пожежу в історії: кількість постраждалих постійно зростає (відео)

На півдні Іспанії щонайменше 12 людей загинули, а 23 залишаються зниклими безвісти через наймасштабніші пожежі в країні. Наразі пожежники намагаються приборкати одну з найсмертоносніших пожеж в історії країни.

Серед жертв — один іспанець, тоді як решта є іноземцями, які проігнорували вказівки залишатися на місці. Про це повідомляє іспанське видання 20minutos.

За даними рятувальників, постраждалі намагалися втекти на автомобілях, але їх наздогнало полум'я, яке швидко поширювалося. Четверо загиблих ймовірно були британцями, ще вісьмох знайшли мертвими. Багато обвуглених тіл досі належить ідентифікувати за допомогою ДНК-тестування.

"Вогонь поширювався, наче порох. Ця пожежа є однією з найшвидших і найскладніших, які ми бачили", — заявив голова уряду Андалусії Хуан Мануель Морено.

За словами Морено, частина зниклих безвісти, ймовірно, — це туристи, яких пожежа застала зненацька в лісі. Рятувальники знайшли на місці кілька палиць для ходьби.

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Пожежний сезон в Іспанії, як пишуть ЗМІ, почався раніше звичного через серію ранньолітніх хвиль спеки. Наразі вигоріло близько 57 тисяч гектарів, а минулого року рекордна спека спричинила найгірший пожежний сезон за останні тридцять років — вигоріло 330 тисяч гектарів.

Причиною пожежі, ймовірно, стала обірвана ЛЕП, що впала в канаву біля дороги, а вогонь поширювався зі швидкістю 15 кілометрів за дві години. Хуан Мануель Морено попередив іспанців, що на країну чекає особливо складний пожежний сезон, адже рясні зимові дощі спричинили буйний ріст рослинності.

Наразі ЗМІ повідомляють про понад 15 загиблих і щонайменше з 30 осіб, які постраждали від наслідків пожежі. Точна цифра постійно зростає через стрімке поширення вогню.

Раніше Фокус повідомляв про те, як у Чорнобильській зоні зафіксували вогняний смерч. Через сильний вітер і спеку полум’я утворило гігантський вогняний вихор, який швидко змінює напрямок руху вогню.

Згодом стало відомо, що лісові пожежі спустошують Європу на тлі аномальної спеки. Сотні пожежників борються з пожежами, які спустошили понад 19 000 гектарів землі — у Португалії, Іспанії, Франції та Греції