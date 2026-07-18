Трамп обвинил Канаду в лесных пожарах в США и угрожает Оттаве "из-за дыма" (видео)

Президент США Дональд Трамп обвинил власти Канады в распространении дыма от лесных пожаров на территории США. Он заявил, что Оттава должна понести за это ответственность, однако климатологи говорят о разрушительных последствиях пожаров.

Трамп заявил, что добавит "неподдающийся подсчёту ущерб" от борьбы с загрязнением воздуха к уже действующим тарифам на канадские товары. Об этом он написал в своём Truth Social.

"Мы возлагаем на Канаду ответственность за то, что она ненадлежащим образом ухаживает за своими лесами… и США без необходимости страдают от грязного, загрязнённого и вредного воздуха. Это умышленная халатность, которая становится ежегодным явлением и обходится Соединённым Штатам в миллиарды долларов, поэтому расходы на это загрязнение обязательно должны быть добавлены к ТАРИФАМ, которые Канада в настоящее время уплачивает", — написал Трамп.

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В то же время, как пишет Reuters, климатологи утверждают, что повышение температур в последние годы приводит к пересыханию лесов и увеличению числа пожаров. Канада обладает одним из крупнейших лесных массивов в мире.

"По мере потепления климата мы наблюдаем всё больше благоприятных для пожаров условий — жару, засуху, ветер, более экстремальные погодные условия, и будем видеть всё больше пожаров", — сказал профессор Майк Флениген, занимающийся исследованиями лесных пожаров в университете Томпсон-Риверс в Британской Колумбии

Как сообщают СМИ, многие из пожаров этого года сосредоточены в канадской провинции Онтарио. В настоящее время огонь охватил более 2600 кв. км, а тысячи людей уже эвакуированы.

"Ничего не осталось. Поэтому, как вы можете себе представить, жители общины крайне подавлены, опечалены, потрясены и растеряны", — сказал руководитель операции по ликвидации чрезвычайной ситуации в общине Мэтью Хоппе.

Премьер-министр Онтарио Даг Форд в пятницу заявил, что провинция приобретёт 11 новых самолётов для борьбы с быстро распространяющимися пожарами, и ответил на критику со стороны американских политиков, которые назвали меры провинции недостаточными.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как Испания переживает крупнейший лесной пожар в истории. На юге Испании по меньшей мере 12 человек погибли, а 23 числятся пропавшими без вести из-за самых масштабных пожаров в стране.

Впоследствии стало известно о пожарах во Франции в преддверии праздников. Во Франции из-за сильной жары разразились масштабные пожары, а 34 департамента страны находятся в зоне риска.