ФИФА хочет продавать доли прав на Чемпионат мира: Инфантино может заработать десятки миллионов

ФИФА намерена создать новую компанию, которая будет привлекать частных инвесторов для проведения чемпионатов мира и других турниров. При этом планируется, что часть привлечённых инвестиций будет распределена между всеми странами-членами ФИФА.

В то же время в УЕФА уже осудили идею ФИФА. Об идее ФИФА создать организацию сообщило издание The Times.

Идея создания организации принадлежит президенту ФИФА Джанни Инфантино. ФИФА уже подтвердила, что сотрудничает с банком JP Morgan и что среди инвесторов будет компания Thrive Eternal Джошуа Кушнера. Кушнер является братом Джареда Кушнера, зятя президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, с которым Инфантино поддерживает тесные связи.

В рамках этой инициативы планируется создать организацию FIFA Forward Enterprise (FFE) для проведения коммерческих операций и мероприятий.

В заявлении отмечается, что частные инвесторы смогут приобрести миноритарные доли в новой организации. В целом ФИФА планирует выручить 20 миллиардов долларов, что поможет привлечь 10 миллиардов долларов, которые будут распределены между 211 федерациями-членами.

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FFE станет дочерней компанией, принадлежащей и контролируемой ФИФА, для консолидации своих коммерческих операций и операций по организации мероприятий — от трансляций, спонсорства, продажи билетов и лицензирования до оперативного проведения мероприятий ФИФА.

При этом ФИФА будет сохранять полный контроль над FFE.

"Вся чистая прибыль от FFE будет реинвестирована обратно в футбол по всему миру", — подчеркивает ФИФА в своём заявлении.

УЕФА выступила против ФИФА

При этом европейская футбольная организация — УЕФА — подвергла критике инициативу ФИФА.

"Это пересекает черту, которую руководящие футбольные органы никогда не должны пересекать", — заявили в УЕФА.

Там подчеркнули, что управление и душа футбола не могут быть проданы, особенно в условиях отсутствия прозрачного контроля за тем, кто получит финансовую выгоду.

При этом главный спортивный журналист The Times Мартин Зиглер отмечает, что сам Джанни Инфантино может получить десятки миллионов фунтов благодаря привлечению частных инвестиций.

Чемпионат мира по футболу является крупнейшим источником дохода ФИФА. В частности, недавний турнир в США, Мексике и Канаде, как сообщается, принес доход в размере до 15 миллиардов долларов.

При этом сам Инфантино обосновывает эту идею "демократизацией футбола во всем мире".

"Как глобальный руководящий орган, ФИФА несет ответственность за то, чтобы футбол охватил каждый уголок мира, а ценности, которые он создает, поддерживали федерации и сообщества по всему миру", — заявил Инфантино.

При этом он сам может стать комиссаром или генеральным директором чемпионатов мира в 2031 году, по истечении последнего срока полномочий на посту президента ФИФА, на который его могут избрать в следующем году.

Джанни Инфантино в ООН — что известно

Напомним, ранее "Фокус" сообщал , что Дональд Трамп высказал желание, чтобы Джанни Инфантино стал генеральным секретарем ООН. В СМИ отмечают, что Трамп и Инфантино очень сблизились в ходе организации прошедшего в этом году чемпионата мира по футболу.

Глава Белого дома считает, что Инфантино "пользуется уважением во всем мире" и "обладает особой способностью объединять людей".

Однако, как отмечает издание, для того чтобы занять эту должность, Инфантино необходимо заручиться поддержкой 15 членов Совета Безопасности, где пять постоянных членов обладают правом вето. После этого его кандидатуру должна утвердить Генеральная Ассамблея.

При этом позиция самого Инфантино относительно возможной работы в качестве генерального секретаря ООН пока неизвестна.

"Фокус" также рассказывал о том, что известно о самом Инфантино — в частности, о его скандальной биографии и обвинениях в коррупции.

После чемпионата мира Инфантино публично отреагировал на критику со стороны футбольных болельщиков в отношении проведения мундиаля. В частности, он посоветовал им "медитировать, молиться или смотреть футбольные матчи", вместо того чтобы "распространять ненависть и ложную информацию".