ФІФА хоче продавати частки прав Чемпіонату світу: Інфантіно може заробити десятки мільйонів

ФІФА має намір заснувати нову компанію, яка залучала б приватних інвесторів задля проведення Чемпіонатів світу та інших турнірів. При цьому планується, що частина залучених інвестицій буде розділена між усіма країнами-членкинями ФІФА.

Водночас в УЄФА вже засудили ідею ФІФА. Про ідею ФІФА створити організацію повідомило видання The Times.

Ідея створення організації належить президенту ФІФА Джанні Інфантіно. ФІФА вже підтвердила, що співпрацює з банком JP Morgan і що серед інвесторів буде компанія Thrive Eternal Джошуа Кушнера. Кушнер є братом Джареда Кушнера, зятя президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, з яким Інфантіно має тісні зв'язки.

У межах ідеї планується створення організації FIFA Forward Enterprise (FFE) для своїх комерційних операцій та заходів.

У заяві наголошується, що приватні інвестори зможуть придбати міноритарні частки в новій організації. Загалом ФІФА планує виручити 20 мільярдів доларів, що допоможе залучити суму 10 мільярдів доларів, які будуть поділені між 211 федераціями-членами.

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FFE стане дочірньою компанією, що належить та контролюється ФІФА, для консолідації своїх комерційних операцій та операцій з організації заходів, від трансляцій, спонсорства, продажу квитків та ліцензування до оперативного проведення заходів ФІФА.

При цьому ФІФА зберігатиме повний контроль над FFE.

"Усі чисті прибутки від FFE будуть реінвестовані назад у футбол у всьому світі", — наполягає у своїй заяві ФІФА.

УЄФА виступила проти ФІФА

При цьому організація європейського футболу — УЄФА — розкритикувала ідею ФІФА.

"Це перетинає межу, яку керівні футбольні інституції ніколи не повинні перетинати", — заявили в УЄФА.

Там наголосили, що управління та душа футболу не можуть бути продані, особливо за умови відсутності прозорого контролю за тим, хто отримає фінансову вигоду.

При цьому головний спортивний журналіст The Times Мартін Зіглер наголошує, що сам Джанні Інфантіно може отримати десятки мільйонів фунтів завдяки залучення приватних інвестицій.

Чемпіонат світу з футболу є найбільшим джерелом доходу ФІФА. Зокрема, нещодавній турнір в США, Мексиці та Канаді, як повідомляється, приніс дохід до 15 мільярдів доларів.

При цьому сам Інфантіно обґрунтовує цю ідею "демократизацією футболу в усьому світі".

"Як глобальний керівний орган, ФІФА відповідає за те, щоб гра досягла кожного куточка світу, а цінність, яку вона створює, підтримувала федерації та громади в усьому світі", — заявив Інфантіно.

При цьому сам він може стати комісаром або генеральним директором чемпіонатів світу у 2031 році, після закінчення останнього терміну на посаді президента ФІФА, на який його можуть обрати наступного року.

Джанні Інфантіно в ООН — що відомо

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що Дональд Трамп забажав, аби Джанні Інфантіно став генеральним секретарем ООН. У ЗМІ зазначають, що Трамп та Інфантіно дуже зблизилися під час організації цьогорічного Чемпіонату світу з футболу.

Глава Білого дому вважає, що Інфантіно "користується повагою у всьому світі" і "має особливу здатність об’єднувати людей".

Однак, як звертає увагу видання, для того, щоб обійняти цю посаду, Інфантіно потрібно буде отримати підтримку 15 членів Ради Безпеки, де п’ять постійних членів мають право вето. Після цього його кандидатуру має затвердити Генеральна Асамблея.

При цьому позиція самого Інфантіно щодо можливої роботи генсеком ООН наразі невідома.

Фокус також розповідав, що відомо про самого Інфантіно — зокрема, про його скандальну біографію та звинувачення в корупції.

Після Чемпіонату світу Інфантіно публічно відреагував на критику з боку футбольних фанатів щодо проведення мундіалю. Зокрема, він дав пораду їм "медитувати, молитися або дивитися футбольні матчі", замість того щоб "поширювати ненависть та неправдиву інформацію".