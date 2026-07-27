"Помедитуйте або помоліться": Інфантіно відповів на критику ФІФА

Президент ФІФА Джанні Інфантіно публічно відреагував на критику з боку футбольних фанатів щодо проведення Чемпіонату світу-2026. Зокрема, він дав пораду їм "медитувати, молитися або дивитися футбольні матчі", замість того щоб "поширювати ненависть та неправдиву інформацію".

Своє звернення Інфантіно опублікував у особистому Instagram. Там на 15 картинках він звертається до тих, хто нібито займається "сіянням насіння ненависті". Натомість ФІФА, за словами президента організації, провела найвеличнішу подію на землі".

У своєму дописі Інфантіно заявив, що проведений у США, Мексиці та Канаді мундіаль "прославаив людство" та турнір мав "100% безпеку та захист, даруючи людям радість та щастя".

Інфантіно відреагував на проблеми з візами на турнірі

Президент ФІФА також прокоментував проблему з видачею віз для вболівальників, а також для гравців збірної Ірану, які змушені були базуватися у Мексиці, а перед кожною грою на території США повинні були здійснювати переліт.

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Інфантіно натомість сконцентрував увагу на тому, що участь Ірана в Чемпіонаті світу є свідченням об'єднання двох країн, а сам Іран нібито брав участь у турнірі без інцидентів та конфліктів.

"Ви згадали декількох людей, яким відмовили у візах, і проігнорували мільйони людей з усіх куточків світу, яким було схвалено візи. Тому що футбол об’єднує світ, і це було вражаюче продемонстровано цього літа", — заявив він.

Президент ФІФА також наголосив, що на турнірі не було жодного інциденту насильства, а лише радість та єднання.

Президент ФІФА прокоментував скасування дискваліфікації для гравця США

Інфантіно відповів і на критику щодо того, що ФІФА вирішила перетворити дискваліфікацію для нападника збірної США Фоларіна Балогуна на умовну після того, як до Інфантіно зателефонував американський президент Дональд Трамп. Це було зроблено, аби Балогун взяв участь у матчі 1/8 фіналу проти Бельгії.

Лише 1 гравець зі 191 учасників мундіалю, які отримали червону, зміг уникнути дискваліфікацію. Однак Інфантіно стверджує, що це загальна практика, а також, що ті організації, які критикували його за це рішення, також використовують такі практики.

В УЄФА виступили з критикою цього рішення. А президент УЄФА Александер Чеферін навіть бойкотував фінал Чемпіонату світу на знак протесту проти дій ФІФА.

Інфантіно порадив своїм опонентам "виявляти любов та повагу" до турніру, на якому "вболівальники стали єдиним цілим".

"Усім, хто пропустив нашу прекрасну гру, емоції, святкування, сміх, плач, обман і радість. Усім вам, хто пропустив, як діти, немовлята, бабусі й дідусі та батьки збираються разом заради цієї прекрасної гри… шкода, що вас так поглинула ненависть і критика, що ви все це пропустили. Поки вони святкували, ви були зайняті тим, що сіяли зерна ненависті. Нашому світу потрібна любов, а не ненависть; толерантність, а не розбрат; святкування, а не жалоба. Тим, хто витрачає свій час та енергію на ненависть до нас, будь ласка, знайдіть хвилинку, щоб поміркувати, помедитувати, помолитися або переглянути футбольний матч і по-справжньому спостерігати за обличчями, очима, емоціями", — заявив Інфантіно.

Наприкінці заяви він наголосив, що як президент ФІФА пишається тим, що зробив хоч невеликий внесок у це велике шоу.

Джанні Інфантіно в ООН — що відомо

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що Дональд Трамп забажав, аби Джанні Інфантіно став генеральним секретарем ООН. У ЗМІ зазначають, що Трамп та Інфантіно дуже зблизилися під час організації цьогорічного Чемпіонату світу з футболу.

Глава Білого дому вважає, що Інфантіно "користується повагою у всьому світі" і "має особливу здатність об’єднувати людей".

Однак, як звертає увагу видання, для того, щоб обійняти цю посаду, Інфантіно потрібно буде отримати підтримку 15 членів Ради Безпеки, де п’ять постійних членів мають право вето. Після цього його кандидатуру має затвердити Генеральна Асамблея.

При цьому позиція самого Інфантіно щодо можливої роботи генсеком ООН наразі невідома.

Фокус також розповідав, що відомо про самого Інфантіно — зокрема, про його скандальну біографію та звинувачення в корупції.

Чемпіонат світу-2026 — підсумки

Переможцем турніру стала збірна Іспанії — у фіналі вони мінімально здолали Аргентину. "Золотий" гол провів нападник Ферран Торрес, а сама гра дійшла до овертаймів.

Натомість Англія виграла матч за третє місце у Франції. З хокейним рахунком 6-4 перемогли англійці, які вперше посіли призове місце вперше з 1966 року.