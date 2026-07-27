"Помедитируйте или помолитесь": Инфантино ответил на критику в адрес ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино публично отреагировал на критику со стороны футбольных болельщиков в связи с проведением Чемпионата мира-2026. В частности, он посоветовал им "медитировать, молиться или смотреть футбольные матчи", вместо того чтобы "распространять ненависть и ложную информацию".

Инфантино опубликовал своё обращение в личном Instagram. Там на 15 фотографиях он обращается к тем, кто якобы занимается "сеянием семян ненависти". В то же время ФИФА, по словам президента организации, провела "величайшее событие на земле".

В своём посте Инфантино заявил, что прошедший в США, Мексике и Канаде чемпионат мира "прославил человечество" и что турнир обеспечил "100-процентную безопасность и защиту, даря людям радость и счастье".

Инфантино отреагировал на проблемы с визами на турнире

Президент ФИФА также прокомментировал проблему с выдачей виз болельщикам, а также игрокам сборной Ирана, которые были вынуждены базироваться в Мексике, а перед каждой игрой должны были прилетать на территорию США.

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Инфантино, в свою очередь, подчеркнул, что участие Ирана в чемпионате мира свидетельствует об объединении двух стран, а сам Иран якобы участвовал в турнире без инцидентов и конфликтов.

"Вы упомянули нескольких человек, которым отказали в визах, и проигнорировали миллионы людей со всех уголков мира, которым визы были одобрены. Потому что футбол объединяет мир, и это было впечатляюще продемонстрировано этим летом", — заявил он.

Президент ФИФА также подчеркнул, что на турнире не было ни одного случая насилия, а царили лишь радость и единство.

Президент ФИФА прокомментировал отмену дисквалификации игрока сборной США

Инфантино ответил и на критику в связи с тем, что ФИФА решила заменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна на условную после того, как Инфантино позвонил американский президент Дональд Трамп. Это было сделано для того, чтобы Балогун смог принять участие в матче 1/8 финала против Бельгии.

Лишь один игрок из 191 участника чемпионата мира, получивших красную карточку, смог избежать дисквалификации. Однако Инфантино утверждает, что это общепринятая практика, а также что те организации, которые критиковали его за это решение, также применяют подобные меры.

В УЕФА раскритиковали это решение. А президент УЕФА Александр Чеферин даже бойкотировал финал чемпионата мира в знак протеста против действий ФИФА.

Инфантино посоветовал своим оппонентам "проявлять любовь и уважение" к турниру, на котором "болельщики стали единым целым".

"Всем, кто пропустил нашу прекрасную игру, эмоции, празднование, смех, слёзы, разочарование и радость. Всем вам, кто пропустил, как дети, младенцы, бабушки и дедушки, а также родители собираются вместе ради этой прекрасной игры… жаль, что вас так поглотила ненависть и критика, что вы всё это пропустили. Пока они праздновали, вы были заняты тем, что сеяли семена ненависти. Нашему миру нужна любовь, а не ненависть; терпимость, а не раздор; празднование, а не скорбь. Тем, кто тратит своё время и энергию на ненависть к нам, пожалуйста, найдите минутку, чтобы поразмыслить, помедитировать, помолиться или посмотреть футбольный матч и по-настоящему понаблюдать за лицами, глазами, эмоциями", — заявил Инфантино.

В заключение своего заявления он подчеркнул, что как президент ФИФА гордится тем, что внес хотя бы небольшой вклад в это грандиозное шоу.

Джанни Инфантино в ООН — что известно

Напомним, ранее "Фокус" сообщал , что Дональд Трамп высказал желание, чтобы Джанни Инфантино стал генеральным секретарем ООН. В СМИ отмечают, что Трамп и Инфантино очень сблизились в ходе организации прошедшего в этом году чемпионата мира по футболу.

Глава Белого дома считает, что Инфантино "пользуется уважением во всем мире" и "обладает особой способностью объединять людей".

Однако, как отмечает издание, для того чтобы занять эту должность, Инфантино необходимо заручиться поддержкой 15 членов Совета Безопасности, где пять постоянных членов обладают правом вето. После этого его кандидатуру должна утвердить Генеральная Ассамблея.

При этом позиция самого Инфантино относительно возможной работы в качестве генерального секретаря ООН пока неизвестна.

"Фокус" также рассказывал о том, что известно о самом Инфантино — в частности, о его скандальной биографии и обвинениях в коррупции.

Чемпионат мира 2026 года — итоги

Победителем турнира стала сборная Испании — в финале она с минимальным счётом обыграла Аргентину. "Золотой" гол забил нападающий Ферран Торрес, а сама игра дошла до овертайма.

В свою очередь, Англия выиграла матч за третье место у Франции. Англичане одержали победу со счётом 6:4 и впервые с 1966 года заняли призовое место.