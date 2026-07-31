Не був залучений в розробку плану: головний радник Інфантіно пішов у відставку через ідеї ФІФА

Старший радник президента ФІФА Карлос Кордейро вирішив залишити свою посаду на знак протесту проти ідеї Джанні Інфантіно щодо продажу частини прав на Чемпіонати світу.

Кордейро відхрестився від ініціативи Інфантіно, назвавши її "поганою" угодою. Про це пише журналіст Бен Джейкобс.

Більше того, журналіст стверджує, що Інфантіно втратив підтримку свого найближчого оточення. Тож відставка Кордейро є лише публічним наслідком невдоволення оточення президента ФІФА.

"Як старший радник президента ФІФА, колишній банкір і фанат футболу все життя, я не можу стояти осторонь, поки ФІФА розглядає можливість продажу частки в Чемпіонаті світу. Дозвольте мені бути відвертим: я не мав жодного відношення до цієї пропозиції і беззастережно виступаю проти неї. Це погана угода для асоціацій-членів ФІФА, погана угода для футболу і погана угода для довгострокового майбутнього гри", — заявив Кордейро.

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Натомість журналіст Осасу Обайіувана наголошує, що саме Кордейро вів перемовини від імені ФІФА із Білим домом, зокрема, щодо питань проведення Чемпіонату світу.

При цьому журналіст Мігель Ділейні констатує, що той факт, що старший радник Інфантіно не був залучений у розробку цього плану, показує, наскільки ідея є закритою.

"Його заява підсумовує ключове запитання: ФІФА має мільярди доларів резервів і не має боргів — тож навіщо це робити", — наголошує журналіст.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що ФІФА має намір заснувати нову компанію, яка залучала б приватних інвесторів задля проведення Чемпіонатів світу та інших турнірів. При цьому планується, що частина залучених інвестицій буде розділена між усіма країнами-членкинями ФІФА.

Фокус також розповідав, що відомо про самого Інфантіно — зокрема, про його скандальну біографію та звинувачення в корупції.

Після Чемпіонату світу Інфантіно публічно відреагував на критику з боку футбольних фанатів щодо проведення мундіалю. Зокрема, він дав пораду їм "медитувати, молитися або дивитися футбольні матчі", замість того щоб "поширювати ненависть та неправдиву інформацію".

Згодом стало відомо, що УЄФА офіційно оголосила про намір бойкотувати усі змагання під егідою ФІФА, зокрема, й чемпіонат світу. Інші асоціації не заявили про плани бойкоту, однак журналісти повідомляють, що й вони готові долучитися.

Водночас ФІФА випустила заяву, де повідомила, що не планують відмовлятися від запропонованої ідеї. Також у ФІФА звинуватили ЗМІ у тому, що вони нібито зірвали процес конслультацій, подавши "неправильні повідомлення".