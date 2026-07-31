ФІФА не планує відмовлятися від ідеї продажу часток Чемпіонату світу: як пояснили позицію

ФІФА відреагувала на закиди регіональних футбольних асоціацій щодо неприпустимості продажу часток у Чемпіонаті світу. Водночас в організації зазначили, що не планують відмовлятися від запропонованої ідеї.

Водночас в організації заявили, що визнають існування негативних відгуків та хочуть розв'язати проблему шляхом дипломатичних консультацій. Відповідну заяву опублікували в X.

Також у ФІФА звинуватили ЗМІ у тому, що вони нібито зірвали процес конслультацій, подавши "неправильні повідомлення".

"FFE (організація, що запропонована для продажу часток у Чемпіонаті світу — ред.) було запропонована виключно для того, щоб забезпечити всім асоціаціям-членам ФІФА можливість взяти на себе повноцінну відповідальність за комерційні можливості футболу у своїх країнах, і щоб це не відбувалося за рахунок духу чи управління ФІФА чи самого футболу. Ніхто не продає футбол. ФІФА ніколи б не розглядала це як таке", — заявили у ФІФА.

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Там також наголосили, що кожна організація зможе висловити свою незгоду, однак жодна організація не зможе претендувати на те, аби представляти всі футбольні асоціації світу.

Як у ФІФА пояснюють позицію

У ФІФА зазначили, що їхня позиція передбачає, що FFE отримає в управління комерційну та операційну діяльність ФІФА з організації заходів, а FIFA володітиме нею та буде постійно контролюватиме.

Прибуток буде розподілений між усіма 211 асоціаціями, що дозволить кожній асоціації робити значущі інвестиції у футбол у своїх країнах.

"Згідно з пропозицією, кожна асоціація отримає 20 мільйонів доларів США фінансування FIFA Forward Development протягом наступних чотирьох років (2027-2030), незалежно від її індивідуальної підтримки. Це збільшення фінансування надходитиме за рахунок додаткових доходів, отриманих FFE завдяки ефективнішому управлінню комерційними операціями ФІФА на благо всіх асоціацій", — зазначили там.

Водночас у ФІФА обіцяють, що будь-якої втрати контролю чи зміни структури управління ФІФА не буде.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що ФІФА має намір заснувати нову компанію, яка залучала б приватних інвесторів задля проведення Чемпіонатів світу та інших турнірів. При цьому планується, що частина залучених інвестицій буде розділена між усіма країнами-членкинями ФІФА.

Фокус також розповідав, що відомо про самого Інфантіно — зокрема, про його скандальну біографію та звинувачення в корупції.

Після Чемпіонату світу Інфантіно публічно відреагував на критику з боку футбольних фанатів щодо проведення мундіалю. Зокрема, він дав пораду їм "медитувати, молитися або дивитися футбольні матчі", замість того щоб "поширювати ненависть та неправдиву інформацію".

Згодом стало відомо, що УЄФА офіційно оголосила про намір бойкотувати усі змагання під егідою ФІФА, зокрема, й чемпіонат світу. Інші асоціації не заявили про плани бойкоту, однак журналісти повідомляють, що й вони готові долучитися.