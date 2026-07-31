ФИФА не планирует отказываться от идеи продажи долей в Чемпионате мира: как объяснили свою позицию

ФИФА отреагировала на обвинения региональных футбольных ассоциаций в недопустимости продажи долей в Чемпионате мира. В то же время в организации отметили, что не планируют отказываться от предложенной идеи.

В то же время в организации заявили, что признают наличие негативных отзывов и намерены решить проблему путем дипломатических консультаций. Соответствующее заявление было опубликовано в X.

Кроме того, в ФИФА обвинили СМИ в том, что они якобы сорвали процесс консультаций, опубликовав "неверные сообщения".

"FFE (организация, предложившая продать доли в Чемпионате мира — прим. ред.) была создана исключительно для того, чтобы предоставить всем ассоциациям-членам ФИФА возможность взять на себя полноценную ответственность за коммерческие возможности футбола в своих странах, и чтобы это не происходило в ущерб духу или управлению ФИФА или самому футболу. Никто не продает футбол. ФИФА никогда бы не рассматривала это как таковое", — заявили в ФИФА.

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Там также подчеркнули, что каждая организация сможет выразить свое несогласие, однако ни одна организация не сможет претендовать на то, чтобы представлять все футбольные ассоциации мира.

Как в ФИФА объясняют свою позицию

В ФИФА отметили, что их позиция предполагает, что FFE возьмет на себя управление коммерческой и операционной деятельностью ФИФА по организации мероприятий, а ФИФА будет владеть этой организацией и постоянно контролировать её деятельность.

Прибыль будет распределена между всеми 211 ассоциациями, что позволит каждой ассоциации вкладывать значительные средства в развитие футбола в своих странах.

"Согласно предложению, каждая ассоциация получит 20 миллионов долларов США в рамках программы FIFA Forward Development в течение следующих четырёх лет (2027–2030), независимо от объёма индивидуальной поддержки. Это увеличение финансирования будет осуществляться за счет дополнительных доходов, полученных FFE благодаря более эффективному управлению коммерческими операциями ФИФА на благо всех ассоциаций", — отметили там.

В то же время в ФИФА обещают, что никакой потери контроля или изменения структуры управления ФИФА не произойдет.

Напомним, ранее появилась информация о том, что ФИФА намерена создать новую компанию, которая будет привлекать частных инвесторов для проведения чемпионатов мира и других турниров. При этом планируется, что часть привлечённых инвестиций будет распределена между всеми странами-членами ФИФА.

"Фокус" также рассказывал о том, что известно о самом Инфантино — в частности, о его скандальной биографии и обвинениях в коррупции.

После чемпионата мира Инфантино публично отреагировал на критику со стороны футбольных болельщиков в отношении проведения мундиаля. В частности, он посоветовал им "медитировать, молиться или смотреть футбольные матчи", вместо того чтобы "распространять ненависть и ложную информацию".

Впоследствии стало известно, что УЕФА официально объявила о намерении бойкотировать все соревнования под эгидой ФИФА, в том числе и чемпионат мира. Другие ассоциации не заявили о планах бойкота, однако журналисты сообщают, что и они готовы присоединиться.