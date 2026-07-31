Не участвовал в разработке плана: главный советник Инфантино ушел в отставку из-за идей ФИФА

Старший советник президента ФИФА Карлос Кордейро решил покинуть свой пост в знак протеста против предложения Джанни Инфантино о продаже части прав на чемпионаты мира.

Кордейро открестился от инициативы Инфантино, назвав её "плохой" сделкой. Об этом пишет журналист Бен Джейкобс.

Более того, журналист утверждает, что Инфантино лишился поддержки своего ближайшего окружения. Таким образом, отставка Кордейро является лишь публичным следствием недовольства окружения президента ФИФА.

"Как старший советник президента ФИФА, бывший банкир и пожизненный футбольный болельщик, я не могу оставаться в стороне, пока ФИФА рассматривает возможность продажи доли в Чемпионате мира. Позвольте мне быть откровенным: я не имел никакого отношения к этому предложению и безоговорочно выступаю против него. Это плохая сделка для ассоциаций-членов ФИФА, плохая сделка для футбола и плохая сделка для долгосрочного будущего игры", — заявил Кордейро.

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В свою очередь журналист Осасу Обайиувана отмечает, что именно Кордейро вел переговоры от имени ФИФА с Белым домом, в частности, по вопросам проведения Чемпионата мира.

При этом журналист Мигель Дилейни отмечает, что тот факт, что старший советник Инфантино не был вовлечен в разработку этого плана, показывает, насколько эта идея является закрытой.

"Его заявление подводит итог ключевому вопросу: у ФИФА есть миллиарды долларов резервов и нет долгов — так зачем же это делать", — отмечает журналист.

Напомним, ранее появилась информация о том, что ФИФА намерена создать новую компанию, которая будет привлекать частных инвесторов для проведения чемпионатов мира и других турниров. При этом планируется, что часть привлечённых инвестиций будет распределена между всеми странами-членами ФИФА.

"Фокус" также рассказывал о том, что известно о самом Инфантино — в частности, о его скандальной биографии и обвинениях в коррупции.

После чемпионата мира Инфантино публично отреагировал на критику со стороны футбольных болельщиков в отношении проведения мундиаля. В частности, он посоветовал им "медитировать, молиться или смотреть футбольные матчи", вместо того чтобы "распространять ненависть и ложную информацию".

Впоследствии стало известно, что УЕФА официально объявила о намерении бойкотировать все соревнования под эгидой ФИФА, в том числе и чемпионат мира. Другие ассоциации не заявили о планах бойкота, однако журналисты сообщают, что и они готовы присоединиться.

В то же время ФИФА опубликовала заявление, в котором сообщила, что не планирует отказываться от предложенной идеи. Кроме того, в ФИФА обвинили СМИ в том, что они якобы сорвали процесс консультаций, опубликовав "неверные сообщения".