УЕФА угрожает судом президенту ФИФА Инфантино и брату зятя Трампу Кушнеру: что известно — СМИ

УЕФА обратилась к президенту ФИФА Джанни Инфантино и еще ряду физических и юридических лиц по поводу возможного судебного иска через планы распродавать доли Чемпионата мира.

В обращении к Инфантино его предупреждают, что он не должен уничтожать никакие материалы, касающиеся идеи Инфантино. Об этом говорится в сообщении Telegraph.

Помимо Инфантино, письма были направлены брату зятю Дональду Трампу, бизнесмену Джошуа Кушнеру, исполнительному директору Liberty Media Грегу Маффею, а также JP Morgan и OpenEconomics. В этих письмах говорится, что УЕФА рассматривает "судебные иски и жалобы в регуляторные органы".

В субботу Инфантино отменил планы продаж части прав на Чемпионат мира после того, как ряд ассоциаций, в частности, УЕФА, объявили о намерении бойкотировать Чемпионаты мира. Тем не менее, позиция УЕФА остается неизменной – там планируют бороться за отстранение Инфантино от его должности.

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В своем письме к президенту ФИФА, которое было отправлено в пятницу, 31 июля, УЕФА заявила:

"УЕФА этим письмом официально сообщает, что активно рассматривает судебные иски, арбитражи и/или жалобы в регуляторные органы, возникающие в связи с планом FFE, предложенным ФИФА, и всеми связанными с ним вопросами, как описано ниже".

В нем призывают принять немедленные меры по сохранению всех документов и электронной информации относительно этих планов.

К письму был добавлен и полный перечень хранимой информации, а также список лиц, которые могут владеть необходимой информацией. Среди них сам Джанни Инфантино, а также руководитель отдела глобального развития футбола ФИФА Арсен Венгер, генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем, и главный операционный директор Кевин Лямур. Последний в пятницу выпустил заявление, где сообщил, что якобы он и другие были обмануты президентом.

"УЕФА официально уведомляет вас о том, что любое уничтожение, удаление, изменение, сокрытие или утрата соответствующих материалов после получения этого уведомления — или после любой предыдущей даты, когда вы знали или обоснованно должны были знать об ожидаемом производстве — может представлять собой уничтожение доказательств. УЕФА оставляет за собой все права требовать ущерба в рамках такого ущерба; включая заявления о неблагоприятных выводах, санкциях и судебных издержках против ответственной стороны или сторон", — говорится в заявлении.

Скандал с продажей прав на Чемпионаты мира – что известно

Напомним, ранее появилась информация о том, что ФИФА намерена учредить новую компанию, которая бы привлекала частных инвесторов для проведения Чемпионатов мира и других турниров. При этом планируется, что часть привлеченных инвестиций будет разделена между всеми странами-членами ФИФА.

Фокус также рассказывал, что известно о самом Инфантино — в частности, о его скандальной биографии и обвинениях в коррупции.

После Чемпионата мира Инфантино публично отреагировал на критику со стороны футбольных фанатов по поводу проведения мундиаля. В частности, он дал совет им "медитировать, молиться или смотреть футбольные матчи" вместо того, чтобы "распространять ненависть и ложную информацию".

В то же время, ФИФА выпустила заявление, где сообщила, что не планируют отказываться от предложенной идеи. Также в ФИФА обвинили СМИ в том, что они якобы сорвали процесс консультаций, представив "неправильные сообщения".

После этого УЕФА объявила бойкот ФИФА, а Северо- и Центральноамериканская конфедерация выступила против соглашения. Поэтому, по мнению издания, Инфантино не сможет собрать половину из 211 голосов стран-ассоциаций для поддержки инициативы.

Также старший советник Инфантино Карлос Кордейро решил покинуть свой пост в знак протеста против идеи. Кордейро публично подверг критике идею продажи прав на Чемпионат мира.