ФИФА пошла на уступки России: впервые с 2022 года сборная страны-агрессора будет выступать под флагом

Россия впервые с 2022 года выступит на турнире ФИФА под флагом и с гимном — сборная U-15 примет участие в турнире в Азербайджане.

Юношеская сборная России по футболу в возрасте до 15 лет примет участие в чемпионате мира и фестивале ФИФА с официальной символикой — флагом и гимном РФ. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в своём официальном Telegram-канале.

Это первый случай с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину, когда российская футбольная команда получила разрешение выступать на турнире под эгидой ФИФА без нейтрального статуса. Впрочем, стоит уточнить, что ФИФА официально заявила лишь о проведении турнира, тогда как подробности относительно российской символики на данный момент поступают от РФС.

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Соревнования пройдут с 22 по 31 октября в Азербайджане. Всего в турнире принимают участие 191 сборная.

Что известно о новом турнире ФИФА

ФИФА учредила новый турнир для футболистов до 15 лет. В июне 2026 года Бюро Совета ФИФА официально утвердило Азербайджан в качестве страны-хозяйки первого турнира.

Согласно решению ФИФА, дебютный розыгрыш в 2026 году открыт для мужских команд всех ассоциаций — членов организации. В 2027 году турнир будет проведён для женских команд, а с 2028 года ФИФА планирует проводить отдельные соревнования для юношеских и девичьих команд U-15.

ФИФА объяснила выбор Азербайджана наличием необходимой спортивной и общей инфраструктуры для проведения масштабного детского турнира. Соревнования пройдут на централизованной площадке, где будут размещаться участники и персонал команд.

С кем сыграет российская команда

На групповом этапе сборная России попала в группу с Афганистаном, Джибути, Сьерра-Леоне, Суданом и Турцией.

Первый этап продлится три дня. Каждая команда сыграет со всеми соперниками в своей группе.

После этого участников распределят по результатам первого этапа на шесть уровней — A, B, C, D, E и F. В каждой группе будет по шесть команд, за исключением одной группы, в которой выступят пять сборных.

Формат матчей также будет отличаться от привычного взрослого футбола. Команды будут играть 8 на 8, а встреча будет состоять из двух таймов по 20 минут. После группового этапа российская сборная проведет еще пять матчей с командами, которые займут соответствующие места в своих группах.

Российские команды по-прежнему отстранены от турниров УЕФА

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года мировой и европейский футбол ввели беспрецедентные санкции против страны-агрессора. Уже 28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА приняли совместное решение о полном отстранении всех российских клубов и национальных сборных (мужских, женских и юношеских) от участия в любыхкаких-либо турнирах под эгидой этих организаций. В частности, российские команды лишены права играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций и квалификациях к чемпионатам мира и Европы.

Попытки Российского футбольного союза (РФС) обжаловать эти решения в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне не увенчались успехом — суд полностью подтвердил правомерность действий УЕФА и ФИФА.

УЕФА по-прежнему заявляет, что российские команды отстранены от участия в её турнирах до дальнейшего уведомления. Это касается, в частности, клубных соревнований.

Впрочем, в 2023 году УЕФА действительно приняла отдельное решение о возвращении российских юношеских команд. Организация тогда объяснила это тем, что дети не должны нести ответственность за действия взрослых. В то же время было решено, что российские юношеские команды должны играть без флага, гимна и национальной формы, а взрослые сборные и клубы останутся отстраненными.

Таким образом, октябрьский турнир в Азербайджане станет исключением: российская сборная U-15 примет участие в новом соревновании ФИФА, причем РФС заявляет об использовании государственного флага и гимна.

Напомним, УЕФА рассматривает возможность подачи судебных исков и обращений к регулирующим органам в связи с планами ФИФА по продаже части прав на чемпионат мира. Письма с предупреждением получили Джанни Инфантино, Джошуа Кушнер, руководители компаний и финансовые структуры, связанные с этой инициативой.

"Фокус" также рассказывал о том, что известно о самом Инфантино — в частности, о его скандальной биографии и обвинениях в коррупции.