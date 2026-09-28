Подоляк получил должность в ФИДЕ: Федерация шахмат Украины требует от СБУ открыть дело

Федерация шахмат Украины требует от СБУ дать оценку действиям Михаила Подоляка и возбудить уголовное дело в связи с его назначением вице-президентом ФИДЕ.

Об этом сообщила Федерация шахмат Украины в заявлении по итогам Генеральной ассамблеи ФИДЕ, состоявшейся 26 сентября 2026 года.

Новым президентом организации избрали Тимура Турлова, который с октября 2022 года находится под санкциями Украины.

После избрания Турлов объявил о назначении вице-президентами ФИДЕ гражданина Украины Михаила Подоляка и гражданина РФ Павла Колобкова. В ФШУ заявили, что не уполномочивали Подоляка представлять федерацию в международной организации.

В федерации также подчеркнули, что Подоляк не имеет отношения к ФШУ и шахматной жизни в Украине. Там считают, что его действия в условиях полномасштабной войны подрывают суверенитет Украины и негативно сказываются на ее имидже.

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ФШУ требует не назначать Подоляка и Колобкова на должности вице-президентов ФИДЕ. Что касается Колобкова, то в федерации отметили, что он является бывшим министром спорта РФ, а членство Российской шахматной федерации в ФИДЕ в настоящее время приостановлено.

Федерация призвала СБУ оценить действия Подоляка и возбудить уголовное дело по факту измены национальным интересам Украины.

Прежние руководители федерации

До избрания Тимура Турлова ФИДЕ с 2018 года возглавлял россиянин Аркадий Дворкович. Он руководил организацией два срока — в 2018 году его избрали президентом, а в 2022-м переизбрали. В июле 2026 года Дворкович отказался от участия в новых выборах после введения против него санкций ЕС.

До Дворковича, с 1995 по 2018 год, президентом ФИДЕ был другой россиянин — Кирсан Илюмжинов. Таким образом, до избрания Турлова Международную шахматную федерацию более 30 лет подряд возглавляли представители России.

Скандал с назначениями в ФИДЕ

23 сентября Федерация шахмат Украины заявила, что не поддерживает кандидатуру бизнесмена Тимура Турлова на пост президента ФИДЕ и не уполномочивала Михаила Подоляка представлять Украину в его команде. Подоляк согласился на предложение Турлова стать вице-президентом ФИДЕ в случае его победы на выборах.

Турлов — уроженец РФ, получивший в 2022 году гражданство Казахстана. Он является основателем и генеральным директором Freedom Holding Corp., с 2023 года возглавляет Федерацию шахмат Казахстана и находится под санкциями Украины до октября 2027 года.

В ФШУ заявили, что Подоляк не имеет отношения к Федерации шахмат Украины и шахматной жизни страны. Там также отметили, что для представительства страны в руководстве ФИДЕ необходимо представление от национальной шахматной федерации.

Федерация шахмат Украины призвала президента Владимира Зеленского и других должностных лиц взять ситуацию под контроль. В случае игнорирования своих требований ФШУ заявила о намерении отстаивать свои права в суде.

Напомним, 23 сентября украинский спортивный журналист и футбольный комментатор Александр Гливинский сообщил, что вступил в ряды ВСУ.

Ранее также стало известно, что ФИФА впервые с 2022 года разрешила сборной России выступить под собственным флагом.