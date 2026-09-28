Подоляк отримав посаду у ФІДЕ: Федерація шахів України вимагає від СБУ відкрити справу

Федерація шахів України вимагає від СБУ дати оцінку діям Михайла Подоляка та порушити кримінальну справу через його призначення віцепрезидентом ФІДЕ.

Про це повідомила Федерація шахів України у заяві після Генеральної асамблеї ФІДЕ, яка відбулася 26 вересня 2026 року.

Новим президентом організації обрали Тимура Турлова, який із жовтня 2022 року перебуває під санкціями України.

Після обрання Турлов оголосив про призначення віцепрезидентами ФІДЕ громадянина України Михайла Подоляка та громадянина РФ Павла Колобкова. У ФШУ заявили, що не уповноважували Подоляка представляти федерацію в міжнародній організації.

У федерації також наголосили, що Подоляк не має відношення до ФШУ та шахового життя в Україні. Там вважають, що його дії під час повномасштабної війни підривають суверенітет України та негативно впливають на її імідж.

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ФШУ вимагає не призначати Подоляка та Колобкова на посади віцепрезидентів ФІДЕ. Щодо Колобкова у федерації зазначили, що він є колишнім міністром спорту РФ, а членство російської шахової федерації у ФІДЕ наразі призупинене.

Федерація закликала СБУ оцінити дії Подоляка та порушити кримінальну справу щодо зради національних інтересів України.

Попередні керівники федерації

До обрання Тимура Турлова ФІДЕ з 2018 року очолював росіянин Аркадій Дворкович. Він керував організацією два терміни — у 2018 році його обрали президентом, а у 2022-му переобрали. У липні 2026 року Дворкович відмовився від участі у нових виборах після запровадження проти нього санкцій ЄС.

Перед Дворковичем, з 1995 до 2018 року, президентом ФІДЕ був інший росіянин — Кірсан Ілюмжинов. Таким чином, до обрання Турлова міжнародну шахову федерацію понад 30 років поспіль очолювали представники Росії.

Скандал з призначеннями у ФІДЕ

23 вересня Федерація шахів України заявила, що не підтримує кандидатуру бізнесмена Тимура Турлова на посаду президента ФІДЕ та не уповноважувала Михайла Подоляка представляти Україну в його команді. Подоляк погодився на пропозицію Турлова стати віцепрезидентом ФІДЕ у разі його перемоги на виборах.

Турлов — уродженець РФ, який у 2022 році отримав громадянство Казахстану. Він є засновником і CEO Freedom Holding Corp., з 2023 року очолює Федерацію шахів Казахстану та перебуває під санкціями України до жовтня 2027 року.

У ФШУ заявили, що Подоляк не має стосунку до Федерації шахів України та шахового життя країни. Там також зазначили, що для представництва країни в керівництві ФІДЕ необхідне подання від національної шахової федерації.

Федерація шахів України закликала президента Володимира Зеленського та інших посадовців взяти ситуацію під контроль. У разі ігнорування її вимог ФШУ заявила про намір захищати свої права в суді.

Нагадаємо, 23 вересня український спортивний журналіст і футбольний коментатор Олександр Гливинський повідомив, що приєднався до лав ЗСУ.

Раніше також стало відомо, що ФІФА вперше з 2022 року дозволила збірній Росії виступити під власним прапором.