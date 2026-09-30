"Росію виживатимуть із ФІДЕ": Подоляк отримав нову посаду від Турлова та розкрив свої плани

Михайло Подоляк повідомив, що став виконавчим віцепрезидентом Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ). За його словами, відповідну пропозицію йому зробив новообраний очільник організації.

Про це позаштатний радник Офісу президента розповів у відео, яке опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Подоляк заявив, що одним із його завдань на новій посаді буде робота над зменшенням російського впливу у ФІДЕ. Він стверджує, що Москва протягом десятиліть мала вплив на федерацію і використовувала її як один із політичних майданчиків.

За словами радника ОП, він разом із командою вже працював над тим, щоб змінити керівництво організації. Тепер Подоляк планує використовувати свою посаду для участі у формуванні рішень ФІДЕ та представлення позиції України.

Він також пояснив ситуацію з критикою на адресу його призначення з боку Федерації шахів України. Подоляк зазначив, що кандидатуру виконавчого віцепрезидента визначає президент ФІДЕ, тому висування від української федерації для цієї посади не передбачене.

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Окремо Подоляк висловився щодо Тімура Турлова, який очолив ФІДЕ. Він наголосив, що Турлов змінив громадянство на казахське та, за словами радника ОП, більше не має відношення до Росії.

“Турлов мало того, що змінив громадянство на казахське і остаточно залишив для себе за спиною таку країну, на жаль, яка ще досі існує, як Російська Федерація, але крім того, він ще достатньо довгий час інвестував в гуманітарні програми в Україні”, — сказав Подоляк.

Скандал навколо призначень у ФІДЕ

23 вересня Федерація шахів України заявила, що не підтримує кандидатуру бізнесмена Тімура Турлова на посаду президента ФІДЕ. Також ФШУ наголосила, що не надавала Михайлу Подоляку повноважень представляти Україну у його команді. Подоляк погодився обійняти посаду віцепрезидента ФІДЕ, якщо Турлов переможе на виборах.

Тімур Турлов народився в Росії, а у 2022 році отримав громадянство Казахстану. Він заснував і очолює Freedom Holding Corp., а з 2023 року керує Федерацією шахів Казахстану. В Україні Турлов перебуває під санкціями, термін дії яких спливає у жовтні 2027 року.

У Федерації шахів України заявили, що Подоляк не пов'язаний із ФШУ та не бере участі у шаховому житті країни. За позицією федерації, для представництва України в керівних органах ФІДЕ необхідне офіційне подання від національної шахової федерації.

ФШУ звернулася до президента Володимира Зеленського та інших представників влади із закликом втрутитися в ситуацію. Федерація також попередила, що в разі невиконання її вимог відстоюватиме свої права через суд.

Нагадаємо, після Генеральної асамблеї ФІДЕ, яка відбулася 26 вересня 2026 року, новим президентом організації обрали Тімура Турлова. Після цього він оголосив про призначення віцепрезидентами ФІДЕ громадянина України Михайла Подоляка та громадянина РФ Павла Колобкова.

Федерація шахів України заявила, що не уповноважувала Подоляка представляти її у ФІДЕ, а також закликала не призначати його та Колобкова на посади віцепрезидентів. У ФШУ також звернулися до СБУ з вимогою оцінити дії Подоляка та порушити кримінальну справу щодо зради національних інтересів України.