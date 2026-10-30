Не BMW и не Mercedes: названы 4 недорогих авто, которые могут пережить сотни тысяч километров
Эксперты назвали четыре компактных автомобиля 2026 года, которые отличаются надёжностью и умеренными затратами на обслуживание. В список вошли Honda Civic, Toyota Corolla, Mazda3 и Hyundai Elantra.
Издание GoBankingRates опросило автомобильных экспертов, которые порекомендовали четыре модели для длительной эксплуатации.
При выборе автомобиля важно учитывать не только первоначальную стоимость, но и будущие расходы на ремонт и техническое обслуживание.
Honda Civic
Стартовая цена — 24 695 долларов (примерно 1,08 млн грн).
Honda Civic славится экономичным расходом топлива, безопасностью и невысокими расходами на содержание. По оценкам CarEdge, обслуживание автомобиля в течение первых 10 лет обойдется в среднем в 5634 доллара (около 247 тыс. грн).
Автомобильный эксперт Роб Диллан отметил, что при надлежащем обслуживании двигатели Honda могут пройти до 200 тысяч миль, то есть примерно 322 тысячи километров. Еще одно преимущество Civic — сочетание современных технологий с конструкцией, не требующей чрезмерно сложного обслуживания.
Toyota Corolla
Стартовая цена — 22 925 долларов (примерно 1 млн грн).
Эксперты отмечают Toyota Corolla за надёжность, экономичность и доступное обслуживание. По подсчётам CarEdge, расходы на содержание модели в течение первых 10 лет составят около 4434 долларов (195 тыс. грн). Это на 1312 долларов (примерно 58 тыс. грн) меньше среднего показателя для автомобилей.
По словам экспертов, Corolla может пройти от 250 до 300 тысяч миль (402–483 тысячи километров) без серьезных ремонтов. Этому способствует проверенная конструкция основных узлов и агрегатов, рассчитанная на обычные условия эксплуатации.
Mazda3
Стартовая цена — 24 550 долларов (примерно 1,08 млн грн).
Седан Mazda3 2026 года сочетает в себе доступную цену, комфорт, современное оснащение и системы безопасности. По оценкам CarEdge, обслуживание автомобиля в течение первых 10 лет обойдется примерно в 5928 долларов (260 тыс. грн).
Эксперты отмечают продуманную конструкцию силовых агрегатов Mazda, которая не предусматривает чрезмерного усложнения основных систем. Многие функции безопасности доступны уже в базовой комплектации, а более дорогие версии предлагают дополнительное оснащение и более комфортные условия для водителя.
Hyundai Elantra
Стартовая цена — 23 870 долларов (примерно 1,05 млн грн).
Hyundai Elantra 2026 года стала самой экономичной в обслуживании среди четырёх моделей; по стартовой цене она уступает лишь Corolla. По данным CarEdge, расходы на техническое обслуживание в течение первых 10 лет составят около 6339 долларов (279 тыс. грн).
Среди преимуществ модели эксперты отмечают экономичный расход топлива, современные технологии и гарантийное обслуживание Hyundai. Elantra подходит как для повседневных поездок, так и для длительных путешествий.
Эксперты рекомендуют все четыре модели в качестве вариантов для тех, кто ищет компактный автомобиль, рассчитанный на многолетнюю эксплуатацию, и хочет контролировать расходы на его содержание.
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