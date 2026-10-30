Не BMW и не Mercedes: названы 4 недорогих авто, которые могут пережить сотни тысяч километров

Эксперты назвали четыре компактных автомобиля 2026 года, которые отличаются надёжностью и умеренными затратами на обслуживание. В список вошли Honda Civic, Toyota Corolla, Mazda3 и Hyundai Elantra.

Издание GoBankingRates опросило автомобильных экспертов, которые порекомендовали четыре модели для длительной эксплуатации.

При выборе автомобиля важно учитывать не только первоначальную стоимость, но и будущие расходы на ремонт и техническое обслуживание.

Honda Civic

Стартовая цена — 24 695 долларов (примерно 1,08 млн грн).

Honda Civic славится экономичным расходом топлива, безопасностью и невысокими расходами на содержание. По оценкам CarEdge, обслуживание автомобиля в течение первых 10 лет обойдется в среднем в 5634 доллара (около 247 тыс. грн).

Honda Civic Фото: Honda

Автомобильный эксперт Роб Диллан отметил, что при надлежащем обслуживании двигатели Honda могут пройти до 200 тысяч миль, то есть примерно 322 тысячи километров. Еще одно преимущество Civic — сочетание современных технологий с конструкцией, не требующей чрезмерно сложного обслуживания.

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Toyota Corolla

Стартовая цена — 22 925 долларов (примерно 1 млн грн).

Эксперты отмечают Toyota Corolla за надёжность, экономичность и доступное обслуживание. По подсчётам CarEdge, расходы на содержание модели в течение первых 10 лет составят около 4434 долларов (195 тыс. грн). Это на 1312 долларов (примерно 58 тыс. грн) меньше среднего показателя для автомобилей.

Toyota Corolla Фото: Toyota

По словам экспертов, Corolla может пройти от 250 до 300 тысяч миль (402–483 тысячи километров) без серьезных ремонтов. Этому способствует проверенная конструкция основных узлов и агрегатов, рассчитанная на обычные условия эксплуатации.

Mazda3

Стартовая цена — 24 550 долларов (примерно 1,08 млн грн).

Седан Mazda3 2026 года сочетает в себе доступную цену, комфорт, современное оснащение и системы безопасности. По оценкам CarEdge, обслуживание автомобиля в течение первых 10 лет обойдется примерно в 5928 долларов (260 тыс. грн).

Mazda3 2025 Фото: Mazda

Эксперты отмечают продуманную конструкцию силовых агрегатов Mazda, которая не предусматривает чрезмерного усложнения основных систем. Многие функции безопасности доступны уже в базовой комплектации, а более дорогие версии предлагают дополнительное оснащение и более комфортные условия для водителя.

Hyundai Elantra

Стартовая цена — 23 870 долларов (примерно 1,05 млн грн).

Hyundai Elantra 2026 года стала самой экономичной в обслуживании среди четырёх моделей; по стартовой цене она уступает лишь Corolla. По данным CarEdge, расходы на техническое обслуживание в течение первых 10 лет составят около 6339 долларов (279 тыс. грн).

Hyundai Elantra Фото: Hyundai

Среди преимуществ модели эксперты отмечают экономичный расход топлива, современные технологии и гарантийное обслуживание Hyundai. Elantra подходит как для повседневных поездок, так и для длительных путешествий.

Эксперты рекомендуют все четыре модели в качестве вариантов для тех, кто ищет компактный автомобиль, рассчитанный на многолетнюю эксплуатацию, и хочет контролировать расходы на его содержание.

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