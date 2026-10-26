Рога на крыше и череп на решетке: в Харькове заметили необычный Audi Q8

Два больших чёрных рога стоят на крыше возле лобового стекла, а спереди решётку радиатора частично закрывает декоративный череп. В сочетании с насыщенным зеленым кузовом, черными дисками и затемненными окнами кроссовер выглядит агрессивно и довольно устрашающе.

В центре Харькова заметили Audi Q8, внешний вид которого владелец изменил до неузнаваемости. Фотографии необычного кроссовера сделал журналист MMR.net.ua.

Главным элементом стали два больших чёрных рога, установленные на крыше недалеко от лобового стекла. Спереди автомобиль получил ещё один нетипичный элемент — массивный декоративный череп, частично закрывающий фирменную решётку радиатора Audi.

Этот эффект усиливается насыщенным зеленым цветом кузова, который контрастирует с черными колесными дисками, затемненными окнами и темными декоративными деталями. В результате премиальный немецкий кроссовер выглядит агрессивно и несколько устрашающе.

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Судя по характерным элементам передней части, на фото — Audi Q8 первого поколения. Это премиальный полноразмерный кроссовер, в котором спортивный дизайн сочетается с высоким уровнем комфорта и современными технологиями.

В зависимости от модификации модель комплектуется бензиновыми и дизельными двигателями, а также выпускается в мощных спортивных версиях SQ8 и RS Q8. Большинство модификаций оснащены полным приводом quattro и автоматической коробкой передач. Цена таких автомобилей может превышать 100 тысяч долларов — особенно если речь идет о новых машинах в дорогих комплектациях.

В то же время точно определить год выпуска, модификацию и стоимость конкретного экземпляра только по фотографии невозможно. Неизвестно также, являются ли необычные украшения постоянной частью оформления или владелец установил их временно.

Ранее сообщалось, что японские поклонники Subaru, мечтавшие о механической коробке передач в WRX текущего поколения, наконец-то получили хорошие новости: компания объявила о выпуске серийной версии с "механикой". В отличие от предыдущей лимитированной версии WRX STI Sport, этот вариант войдёт в основную линейку бренда в качестве постоянной модели 2027 модельного года.

Кроме того, китайские автопроизводители расширяют свои портфели за счёт новых брендов, которым необходимы узнаваемые черты, чтобы выделиться на перенасыщённом рынке. Пример — Lepas, созданный компанией Chery в 2025 году для экспортных рынков: имея в линейке кроссоверы L4, L6 и L8, бренд представил концепт-кар, определяющий его будущий дизайн.